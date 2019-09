Foto: Vodičovi na R2 vbehol do cesty medveď, zviera po zrážke uhynulo

Medveďa na diaľnici šoféri zväčša neočakávajú, v nedeľu v noci však prekvapil vodiča na rýchlostnej ceste R2 v okrese Zvolen.

Zrážku so zverou musíte nahlásiť

Ako informovala banskobystrická krajská polícia, v smere od Zvolena na Detvu, približne dva kilometre za zjazdom na obec Vígľaš, vbehol vodičovi osobného auta do cesty medveď. Zviera po zrážke uhynulo, vodič sa našťastie nezranil.

Po zrážke so zverou je vodič povinný zastaviť a nahlásiť to polícii. Policajti následne kontaktujú zástupcu príslušného poľovného revíru, ktorý má právo nakladať s uhynutou zverou. “V prípade nenahlásenie dopranej nehody (škodovej udalosti) so zverou, vodič poruší ustanovenia povinnosti vodiča pri dopravnej nehode,” upozorňuje polícia.

Nehoda nezavinená vodičom

Zrážka zvieraťa spadá do kategórie nehôd nezavinených vodičom, preto vodičovi, ak privolá políciu, nehrozí žiadna sankcia. Základnou prevenciou je znížiť rýchlosť na miestach, na ktorých dopravné značenie upozorňuje na zvýšený výskyt zveri, a to hlavne ráno a večer.

Pokiaľ cez cestu prejde jedno zviera, je možné, že za ním vybehnú ďalšie. Ak zver vbehne na cestu, treba dupnúť na brzdu a snažiť sa ju zahnať trúbením. “Nikdy na ňu neblikajte, najmä diaľkovým svetlom, môže ju to oslepiť a zostane tak bez pohnutia stáť,” radia policajti.