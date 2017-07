Foto: Volko zlepšil rekord na majstrovstvách Slovenska, kladivo ovládli súrodenci Lomnickí

BANSKÁ BYSTRICA 1. júla (WebNoviny.sk) – Úvodný deň jubilejných 70. majstrovstviev Slovenska v atletike v Banskej Bystrici priniesol viacero zaujímavých výkonov.

Halový vicemajster Európy na 60 m Ján Volko predviedol v protivetre 0,9 m/s parádnu stovku za 10,34 sekundy, keď o 11 stotín zlepšil rekord M-SR Ľuboša Chochlíka ešte z roku 1988.

V kladivárskom sektore dominovali súrodenci Lomnickí – Marcel vyhral súťaž mužov výkonom 76,41 m a Nikola zdolala štvrtý raz v kariére Martinu Hrašnovú, keď si obe výrazne zlepšili sezónne maximá na 68,59 a 67,86 m.

Volko na domácom šampionáte zavŕšil na 100 m víťazný hetrik (2015 – 2017). Najprv poľahky vyhral rozbeh za 10,65, keď zjavne nešprintoval naplno, a potom to vo finále v jedenástej stovke v sezóne rozbalil už naplno. Zverenec trénerského dua Naďa Bendová – Róbert Kresťanko triumfoval s obrovským náskokom 52 stotín!

„Všetka česť mojim finálovým súperom, bežali super, ale nik ma netlačil dopredu. Čas 10,34 je na dané podmienky dobrý, kvalitne som si zatrénoval. S trénerkou sme sa dohodli, že pobežím naplno až do konca, bez vypusteného záveru,“ skonštatoval 20-ročný slovenský rekordér na 100 i 200 m.

Lomnický so šiestym domácim titulom

Piaty kladivár z OH 2016 v Riu de Janeiro Marcel Lomnický získal svoj šiesty domáci titul za sebou výkonom 76,41 m. V deviatych pretekoch v sezóne, v ktorých dosiahol svoj tretí najlepší výkon, predviedol sériu: 73,28 – 73,86 – 73,62 – x – 76,41 – 75,67.

„Nebolo to najhoršie, výkon nad 76 metrov je celkom solídny,“ komentoval Lomnický svoje víťazstvo v rýchlej súťaži piatich kladivárov trvajúcej len 31 minút. „Na budúci týždeň ma ešte čakajú preteky kladivárskeho seriálu IAAF v maďarskom Székesfehérváre, a potom štvortýždňová tvrdá príprava na svetový šampionát v Londýne, časť z nej so svetovou jednotkou Pawlom Fajdekom v Poľsku.“

Exmajster Európy, 39-ročný Libor Charfreitag skončil už tradične druhý, výkon 70,19 m ho však nepotešil: „Ak by som hodil 72,50 – 73,00 m, ešte by som mohol pomýšľať na miestenku na MS, ale takto nie. Robím, čo sa dá, ale nejde to. Raz sa cítim dobre, potom zle. Je to frustrujúce.“

Tešila sa Lomnického mladšia sestra Nikola. Vybojovala si svoj tretí domáci titul (2007, 2010, 2017), no prvý raz v priamom súboji s dvojnásobnou vicemajsterkou Európy Martinou Hrašnovou. Výkonom 68,59 m z piateho pokusu sa v kvalifikačnom renkingu posunula priebežne na 30. miesto znamenajúce momentálne účasť na MS v Londýne.

„Konečne som aj na súťaži predviedla to, čo sa mi darí na tréningoch. Akoby spadla zo mňa tréma, uvoľnila som sa a lietalo to ďaleko. Verím, že ak do konca nominačnej uzávierky hodím aspoň o pol metra menej, mohla by som sa na MS dostať,“ tipovala Lomnická.

Sezónne maximum Hrašnovej

Sezónne maximum si výrazne o 7 metrov zlepšila aj Hrašnová – na 67,86 m. „Hádzala som nad očakávanie, výrazne nad svoje možnosti. Vzhľadom na tréningový výpadok po operácii kolena to bolo asi maximum, na čo momentálne mám, preto to boli takmer isto moje posledné preteky v sezóne,“ prekvapila Hrašnová svojím rozhodnutím.

Sezónne maximum si zlepšila aj v USA študujúca Veronika Kaňuchová – hodila 66,06 m. Tohtoročný súboj o tituly bol najkvalitnejšia ženská kladivárska súťaž v histórii, ešte nikdy doteraz tri pretekárky neprekonali v jednej súťaži 66 m.

Ešte kratšia ako súťaž kladivárov bol majstrovský duel trojskokaniek, v ktorom si Dana Velďáková vybojovala jubilejný 15. titul výkonom 13,63 m z prvej série. „Verím, že do nominačnej uzávierky dosiahnem výkon, ktorý ma posunie na svetový šampionát. Máme ešte tri týždne a dosť pretekov. Musím ich však zladiť s tréningmi,“ skonštatovala slovenská rekordérka, dvojnásobná bronzová medailistka za halových ME (2009, 2011).

Limit na MS je 14,10 m, ale zatiaľ stačí na účasť aj 13,93 m na základe renkingového postavenia. „Myslím si, že mám natrénované na výkon okolo 14 metrov,“ zdôraznila dlhoročná slovenská atletická opora. V súťaži mala len dva platné pokusy: okrem víťazného ešte druhý (13,53 m).

Zverenka trénera Dubovského si vybojovala trojskokanský titul pod holým nebom v rokoch 2002 – 2005 a 2007 – 2017! U mužov sa z víťazstva na M-SR tešil štvrtýkrát Martin Koch (15,51), avšak po trojročnej prestávke.

V stovke žien víťazstvo favoritky

Stovku žien vyhrala favoritka, finalistka Svetovej univerziády 2015 v juhokórejskom Kwangdžu Alexandra Bezeková (11,69) pred štvorstovkárskou špecialistkou Ivetou Putalovou (12,11). Na 100 m to bol iba jej druhý titul v kariére, predtým triumfovala v roku 2012.

Na 800 m sa Jozef Pelikán obetoval a udával tempo Jozefovi Repčíkovi snažiacemu sa zlepšiť si sezónne maximum 1:47,81 min ešte z haly a kvalifikovať sa na MS. Nepomohlo to, ani dobiedzajúci Matúš Talán v závere: Repčík si vybojoval tretí osemstovkársky titul pod holým nebom za 1:49,17 min.

Ženskú osemstovku vyhrala (po roku 2014 druhý traz) jeho klubová kolegyňa Alexandra Štuková v sólo pretekoch časom 2:06,22 s vyše 5,5-sekundovým náskokom. V behu na 5000 m Peter Ďurec obhájil lanský titul (14:57,95) pred víťazom šampionátu spred dvoch rokov Jozefom Urbanom (15:05,32), v rovnakej disciplíne žien sa z prvého triumfu tešila Zuzana Durcová (17:56,11).

Na krátkych prekážkach obhájili tituly Marco Adrien Drozda(14,71) a Stanislava Lajčáková (14,09 na 100 m prek.), pričom prekážkar Slávie UK pridal na stodesiatke aj slovenský výkon roka 14,71 sekundy. V žrdi Ján Zmoray triumfoval piaty raz za sebou, po zdolaní 500 cm sa trikrát márne pokúšal o 530 cm.

Ženský žrdkársky titul získala prvýkrát v kariére Klaudia Kálnayová vo vyrovnanom slovenskom výkone roka 360 cm. Mužský oštep vyhral účastník MS a ME Patrik Žeňúch výkonom 74,30 m, ženský ešte len 17-ročná Júlia Hanuliaková (41,87).

Po úvodnom dni a 18 skončených disciplínach vedie v medailovej bilancii klubov usporiadajúci ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica so 7 zlatými, 3 striebornými a 5 bronzovými medailami pred BK HNTN Bratislava (3 – 1 – 0), Sláviou UK Bratislava (2 – 2 – 1) a AC Stavbár Nitra (1 – 3 – 2).

Výsledky – sobota:

MUŽI

100 m (-0,9 m/s): 1. Volko (BK HNTN Bratislava) 10,34 – rekord M-SR, 2. Bujna (Slávia UK Bratislava) 10,86, 3. Danáč (AC Stavbár Nitra) 10,90

800 m: 1. Repčík (BK HNTN Bratislava) 1:49,17, 2. Talán (AC Stavbár Nitra) 1:49,61, 3. Jablokov (Slávia UK Bratislava) 1:56,41

5000 m: 1. P. Ďurec (UMB B. Bystrica) 14:57,95, 2. J. Urban (TJ Obal servis Košice) 15:05,32, 3. Bubeník (MŠK Kys. N. Mesto) 15:14,60

110 m prek. (+0,1): 1. Drozda (Slávia UK Bratislava) 14,71 – slovenský výkon roka, 2. Bician (Atletika Bratislava) 15,61, 3. Šoka (Slávia STU Bratislava) 15,75, vložný beh: 1. Drozda 14,84

žrď: 1. Zmoray (AC Stavbár Nitra) 500, 2. Krajňák (Akademik TU Košice) 490, 3. Daňko (obaja Akademik TU Košice) 440

trojskok: 1. Koch (Slávia UK Bratislava) 15,51, 2. Šuba 15,19, 3. A. Tóth (obaja AC Stavbár Nitra) 14,47

kladivo: 1. Lomnický (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 76,41, 2. Charfreitag (Slávia Trnava) 70,19, 3. Končoš (Dukla) 63,90

oštep: 1. Žeňúch 74,30, 2. Slezák (obaja Dukla) 70,16, 3. Bartoň (ŠK ŠOG Nitra) 64,26

4 x 100 m: 1. ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica (Fendek, Marček, Buvala, Veszelka) 42,34 – slovenský klubový výkon roka, 2. AC Stavbár Nitra 42,91, 3. Slávia TU Košice 43,03

ŽENY

100 m (-0,4): 1. Bezeková (Atletika o. z. Košice) 11,69, 2. Putalová (BK HNTN Bratislava) 12,11, 3. Šimlovičová (AK Spartak Dubnica) 12,25

800 m: 1. Štuková (BK HNTN Bratislava) 2:06,22, 2. Šamudovská (Atletika o. z. Košice) 2:11,78, 3. Vlčáková (Dukla) 2:15,19

5000 m: 1. Durcová (Spartak Myjava) 17:56,11, 2. Kovalančíková (Dukla) 18:03,09, 3. Zrastáková (ŠK ŠOG Nitra) 18:23,51

100 m prek. (-0,6): 1. Lajčáková (Dukla) 14,09, 2. Baňovičová (Slávia UK) 14,23, 3. Takácsová (ŠK ŠOG Nitra) 14,35, vložený beh: 1. Lajčáková 13,97

žrď: 1. Kálnayová (Slávia Trnava) 360 – vyrovnaný slovenský výkon roka, 2. Hrvolová (AK Spartak Dubnica) 350, 3. Ošková (AC Kriváň Lipt. Mikuláš) 320

trojskok: 1. D. Velďáková (Dukla) 13,63, 2. Ďurkechová (Sparta Pov. Bystrica) 12,39, 3. Chvílová (Dukla) 12,22

kladivo: 1. Lomnická 68,59 – slovenský výkon roka, 2. Hrašnová 67,86, 3. Kaňuchová (všetky Dukla) 66,06

oštep: 1. J. Hanuliaková 41,87, 2. Mokrá (obe Slávia ŠG Trenčín) 39,72, 3. Kadlečíková (Dukla) 38,61

4 x 100 m: 1. ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica (Malatincová, D. Tomková, B. Tomková, Lajčáková) 47,39 – slovenský klubový výkon roka, 2. AK Spartak Dubnica 48,24, 3. ŠK SOG Nitra 48,48