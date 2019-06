Foto: Za zdravé prsia pochodovali v Bratislave tisícky ľudí, boli medzi nimi aj viaceré známe tváre

BRATISLAVA 8. júna (WebNoviny.sk) – Na jedenástom Avon pochode za zdravé prsia, ktorý odštartoval za sprievodu bubnovej šou zoskupenia Campana Batucada z areálu Východnej terasy Bratislavského hradu dnes o pol tretej popoludní, sa zúčastnilo 4200 ľudí.

K pochodujúcemu davu sa i tento rok pridalo viacero známych tvárí. Okrem ambasádorov Zlatice Puškárovej, Kvety Horváthovej, Sone Skoncovej, Aleny Heribanovej, Hany Rapantovej, Beáty Dubasovej, Karin Haydu, Ady Strakovej, Karin Habšudovej, Eriky Mokrý, Renáty Šipulovej, Nory Beňačkovej, Maroša Kramára a Dana Heribana prišiel myšlienku pochodu podporiť aj herec Roman Pomajbo.

Podujatie, ktoré ženám každoročne pripomína význam preventívnych prehliadok, sa v areáli hradu začalo už v dopoludňajších hodinách. Účastníkov a účastníčky pochodu postupne zabávali Dano Heriban s projektom Čosi úsmevné, kapela Desmod, Otto Weiter, zoskupenie S Hudbou Vesmírnou a Puding pani Elvisovej. Súčasťou programu bola i moderovaná diskusia s odborníkmi a známymi tvárami, ktorú viedol Boris Pršo.

Vyzbieralo sa viac ako 25-tisíc eur

Krátko po pochode vyzvali organizátori podujatia na pódium predsedu občianskeho združenia Zdravá žena, onkológa Vladimíra Bellu, aby mu odovzdali šek v hodnote 25 553 eur.

V rámci aktu spolupatričnosti, ktorý nasledoval bezprostredne po tom, si všetci prítomní nalepili na prsia nálepku s nápisom ‘Nenahraditeľná‘. Atmosféru tohto momentu podporila rovnomenná skladba speváčky Simy Martausovej, ktorá následne odohrala krátky koncert.

Pochod za zdravé prsia bol pre mnohých veľmi emotívny. „Tento deň je pre mňa neuveriteľne dôležitý a zaujímavý, pretože poukazuje na to, aby sme nezabúdali sami na seba a na prevenciu. A nielen prevencia je dôležitá. Odkaz tohto podujatia spočíva aj v tom, aby sme sa nevzdávali. Aj keď náhodou na to onkologické ochorenie ochoriete, nemusí to vždy končiť tak zle, ako možno očakávate,“ povedala pre agentúru SITA Erika Mokrý, ktorá sama prekonala rakovinu prsníka a v súčasnosti stojí za občianskym združením Tak trocha inak, prostredníctvom ktorého sa snaží podporovať onkologických pacientov a pacientky.

Pochod ako synonymum radosti

Pre Kvetu Horváthovú bol tohtoročný pochod zas synonymom radosti. „Tento deň je pre mňa hlavne radosť, radosť, že som sa mohla stretnúť s mnohými ľuďmi, ktorí sú pre mňa celebritami. Myslím tie celebrity, ktorých mená sa neobjavujú v žiadnych správach a v žiadnych novinách, úžasné bojovníčky, ženy, ktoré majú za sebou rôzne skúsenosti s ochorením, pre ktoré sa koná tento event. Poznám ich mnoho a s mnohými z nich som v kontakte počas celého roka, nielen tu a teraz. Je to emočne náročný deň, ale vždy večer mám dobrý pocit a hovorím si ‘Áno, stojí to za to‘, stojí za to stále na tieto veci upozorňovať. Viem, že niektorí ľudia sú otrávení, keď dookola hovoríme o tom, že treba chodiť na prehliadky, no mám pocit, a nie je to len môj pocit, vychádza to aj zo štatistík, že o týchto veciach treba asi rozprávať stále, pretože mnohí si tie slová vôbec neberú k srdcu a potom chodia k tomu lekárovi až neskoro. Nie vždy to skončí happyendom, aj keď prídete skoro, aj také veci sa dejú, ale keď ten človek príde včas a vie, na čom je, tak je to predsa len lepšie,“ usúdila Horváthová.

Dôležitá je prevencia

Zlatica Puškárová sa snažila ženy počas dňa motivovať. „Je to naozaj taký deň spolupatričnosti a solidarity s ľuďmi, ktorí sa liečia, ale zároveň je to aj motivačný deň pre ľudí, hlavne pre ženy, aby sa liečiť nemuseli, aby šli na prevenciu a aby sa o seba zaujímali. Platíme odvody, nie malé, máme tú možnosť, tak ju využime. Nič nás to nestojí, je to chvíľa. Ja všade hovorím, že ani mne sa nechce, mám dve malé deti, mám toho nad hlavu, ale chcem ich vidieť dospievať, chcem ich vidieť na maturitách, chcem ich vidieť tešiť sa… Samozrejme, v živote nás môže zastihnúť čokoľvek, no pokiaľ to čo i len trochu vieme ovplyvniť, tak si to určite nenechajme vziať,“ poznamenala moderátorka.

Karin Cíleková-Habšudová považuje za najdôležitejšie oslobodiť ženy od zbytočných obáv. „Myslím si, že týmto dňom a tou osvetou, ktorú robíme v súvislosti s týmto ochorením, dávame ženám nádej a tie prvotné správy potom neznejú tak hrozivo. Je dôležité, aby sa o tomto ochorení rozprávalo a aby sa ženy nebáli chodiť na preventívne prehliadky. Niekedy je to naozaj len o tom, že majú úplne neopodstatnený strach. Ja si myslím, že sa netreba báť ísť si vypočuť dobré správy,“ uzavrela bývalá profesionálna tenistka.