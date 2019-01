Foto: Žena si na toalete potme sadala na misu a pohrýzol ju had, ktorý jej spôsobil bodné rany

BRATISLAVA 25. januára (WebNoviny.sk) – Austrálčanku, ktorá šla na toaletu u príbuzného v Brisbane, uhryzol nejedovatý had. Päťdesiatdeväťročná Helen Richards si potme sadala na misu, keď pocítila niečo ostré.

„Vyskočila som so stiahnutými nohavicami, a keď som sa otočila, zbadala som niečo, čo vyzeralo ako korytnačka a klesalo to naspäť do misy,“ povedala pre noviny The Courier Mail.

Asi jedenapolmetrový pytón čierno-žltý žene spôsobil len malé bodné rany, ktoré jej ošetrili dezinfekčným prípravkom.

Podľa odborníčky na plazy Jasmine Zeleny je bežné, že hady, ktoré v horúcom počasí hľadajú vodu, skončia v toaletách. Pytóny čierno-žlté pritom označila za relatívne neškodné.

„Keď si Helen sadala, hada vystrašila a zároveň mu, bohužiaľ, zablokovala únikovú cestu, takže v strachu zaútočil,“ vysvetlila pre BBC Zeleny, ktorá pytóna z domu odstránila.

„Keď som prišla, už bola pokojná a hada medzitým uväznila. Celú situáciu zvládla ako šampiónka,“ pochválila Zeleny obeť uhryznutia.

Austráliu v týchto dňoch sužujú extrémne horúčavy, ktoré okrem iného spôsobili aj masový úhyn divokých koní, netopierov či rýb.