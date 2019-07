Foto: Zmenila sa mi rola, ale ja som stále tá istá Zuzana, povedala prezidentka Čaputová na Pohode

Na festivale Pohoda, ktorý sa odohráva na trenčianskom letisku, o 12:00 vystúpila na EUrópa stagei prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, ktorá odpovedala na otázky Štefana Hríba.

Mnohí sa do stanu nevošli

Liberálnu političku čakalo množstvo ľudí, pričom mnohí zostali pred veľkým modrým stanom, čo svedčí o tom, že prezidentka by mohla pokojne vystúpiť aj na jednom z open air stageov.

Čaputová na úvod pozdravila priaznivcov, ktorí sa nedostali do vnútra a ktorí jej opätovali pozornosť veľkým potleskom. Ten napokon zaznel počas politicko-spoločenskej debaty niekoľkokrát.

„Som na Pohode, lebo to tu mám rada. Som tu takmer každý rok, mám rada túto atmosféru, pestrosť a muziku, ktorá sa tu hrá. Pohoda je veľmi inšpirujúce miesto,“ vyhlásila prezidentka.

V spoločnosti vzbudila nádej a dôveru

Prezidentka Zuzana Čaputová si uvedomuje, že vzbudila v spoločnosti istú nádej a dôveru. Zároveň ale chápe, že to nie je ani tak o nej samotnej, ale skôr o túžbe po celkovej zmene. Čaputová tak odpovedala počas diskusie na otázku Štefana Hríba, prečo jej ľudia tak dlho na úvod tlieskali.

Pred návštevníkmi festivalu odpovedala na otázky o zahraničnej politike, ale aj o tom, čo ju pri nástupe do funkcie prekvapilo či ktoré kapely a spevákov vystupujúcich na Pohode si rada vypočuje. Návštevníkom festivalu zapriala, aby boli pozorní a bdelí.

„Buďme pozorní, buďme bdelí k ľuďom okolo seba, ale aj k sebe samému, kam nás to láka, kam nás to ťahá, čo nás motivuje. Buďme veľmi pozorní k svojmu egu, k čomu nás zvádza. Buďme možno optimistickí k tomu, že veci majú šancu sa zmeniť k lepšiemu a ak to nevzdáme, tak práve našim pričinením môžu byť lepšie. A prevezmime zodpovednosť za seba, svoje životy a za našu krajinu,“ povedala Čaputová návštevníkom.

Stále tá istá Zuzana

Čaputová nastúpila do funkcie pred necelým mesiacom, 15. júna. Tvrdí, že sa snaží nezvyknúť si na status. „Uvedomujem si, že sa mi zmenila životná situácia, ale ja som stále tá istá Zuzana ako predtým. Zmenila sa mi rola, pôsobenie, predmet práce. Kulisy sa menia, ja ostávam tá istá,“ odpovedala na otázku o tom, čo sa v jej živote za posledný mesiac zmenilo. Dodala, že pribudla obrovská miera zodpovednosti.

Verí, že aj z pozície prezidentky môže k zmenám na Slovensko prispieť. „Keď som do kampane vstupovala, vedela som, aké má prezident kompetencie, čo môže a čo je za hranicou. Právo a spravodlivosť je jedna z kľúčových vecí, tu chcem byť spoluhráčom. Aj keď nemám ruku na tlačidle, môžem byť silným hlasom, aby som zmene pomohla,“ pokračovala prezidentka.

„Chápem, že politika je niekedy výzvou pre naše ego. Hovorím to kvôli sebe, nie iným. Pre mňa to nie je náročné len z toho hľadiska, ako sa čo najlepšie pripraviť, ale aj pre to, aby som mala sebareflexiu, že čo tá rola so mnou môže robiť. Musím pozorovať tendencie svojho ega,“ povedala Čaputová.

Opísala aj stretnutie so Zemanom

Témou rozhovoru boli aj otázky zahraničnej politiky, konkrétne jej návštev a prijatia čínskeho ministra zahraničných vecí. Čaputová totiž na stretnutí s Wangom Ji otvorila aj otázku stavu dodržiavania ľudských práv v Číne, čo už kritizovala napríklad ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS).

„Sme malá krajina, ale nejde o veľkosť. Ak ide o ohrozovanie hodnôt ako ľudské práva, tak to nemožno relativizovať a za tým budem vždy stáť,“ povedala Čaputová.

Stretnutie s českým prezidentom Milošom Zemanom označila za veľmi zaujímavé. “Je to človek, ktorý má v politike veľa zažitého, má silné, vyhranené názory. Správal sa ku mne priateľsky a s rešpektom, ale je zrejmé, že máme a budeme mať iné názory na niektoré veci,“ zhodnotila stretnutie s ním slovenská hlava štátu.

Nemôže hodnotiť vnútropolitické situácie

Čaputová divákov informovala, že prejavy v zahraničí sa veľmi precízne formulujú a zvažuje sa každé slovo. Ako prezidentka na rokovaniach nemôže hodnotiť vnútropolitickú situáciu v tej ktorej krajine, môže sa však pýtať jednotlivých politikov na hodnotenia toho, čo sa deje.

To napríklad robila na stretnutí s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Ocenila, že počas rokovania bolo prítomných niekoľko jeho ministrov. Keďže s Orbánom rokovala po prijatí a tlačovej konferencii s prezidentom Jánosom Áderom, Orbánovi boli jej posolstvá dobre známe.

„Z jeho strany to bolo priateľské, debata bola pomerne otvorená. Pýtala som sa na fungovanie právneho štátu a nezávislosť justície,“ informovala Čaputová. Na doplňujúcu otázku, čo jej Orbán odpovedal, Čaputová zareagovala, že jeho odpovede boli iné, ako by dala ona.

Dvaja proeurópski prezidentskí kandidáti

V Bruseli sa počas rokovaní so šéfom NATO Jensom Stoltenbergom a predsedom Európskej komisie Jean-Claudom Junckerom zase zhovárala najmä o európskych témach. „Samozrejme, nie je to len zdvorilostné zoznámenie, neprichádzam tam ako úplne nepoznaná. Zo stretnutí som vyčítala priazeň voči Slovensku,“ povedala na margo bruselských rokovaní.

Dôvodom priazne je podľa nej aj to, že spomedzi krajín V4 sme najviac integrovaní, ale aj to, že v druhom kole prezidentských volieb boli dvaja proeurópski kandidáti a aj pomerne proeurópskym výsledkom eurovolieb.

Pri téme zahraničnej politiky sa pristavili aj pri podpise deklarácie troch najvyšších ústavných činiteľov. „Ja som to považovala za dôležité podpísať, aby sme sa na to napríklad mohli aj odvolávať, ak máme pocit zídenia z cesty. Pred podpisom sme sa rozprávali aj o cestách na východ. Ja nemám s cestami na východ problém, ak sledujú ekonomické záujmy a, čo je nesmierne dôležité, tie ekonomické záujmy nejdú na úkor našich hodnôt. Ja si za deklaráciou stojím, môžem sa na to odvolávať,“ dodala Čaputová. Odpovedala tak na otázku, prečo to vlastne podpísala, keď vidí, že jeden z ústavných činiteľov pravidelne narúša proeurópsku a proatlantickú orientáciu Slovenska.

Nevyhla sa otázkam o oblečení

Prezidentka sa nevyhla ani otázkam o oblečení. Tvrdí, že ženy v politike to majú z tohto hľadiska náročnejšie. „Sme veľmi hodnotené, ako máme vlasy, či máme dostatočne dlhé šaty, či sa pokrčili cestou. Možno sa to niekedy trošku preceňuje, ale zase snažíme sa to nepodceňovať, lebo rozumiem, že aj takto reprezentujem krajinu. Ale keď sa viac hodnotí oblečenie, ako obsah, tak mi je to ľúto,“ povedala.

Občanom prezidentka odkázala, že teraz, keď podrobnejšie študuje zvyky a situáciu, je na Slovensko ešte viac hrdá. Slovenská občianska spoločnosť je podľa nej nesmierne kultivovaná a ocenila spôsob, akým sa domohla vyvodenia zodpovednosti po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

„Viem, že máme množstvo problémov, ale som nesmierne hrdá na to, ako kultivovane sa to dialo a za to vám veľmi ďakujem,“ povedala Čaputová návštevníkom. Ako dodala, na festival chodieva pravidelne, tento rok sa jej z vystupujúcich páčia kapely Korben Dallas, Modré hory a spevák Michael Kiwanuka.