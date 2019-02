Foto: Žŕdka Bondru z diaľky či nepresná muška Kopeckého. Legendy na Winter Classic bavili svojou zručnosťou

BANSKÁ BYSTRICA 2. februára (WebNoviny.sk) – Sobotňajšie súťaže zručnosti slovenských hokejových legiend bavili divákov na Kaufland Winter Classic Games 2019.

Súťaživosť sa skrývala za úsmevmi

Na Štiavničkách v Banskej Bystrici videli diváci súťaž o najtvrdšiu strelu, nájazdy jednotlivcov aj trojíc, streľbu ponad autá, streľbu na terče či do tretice streľbu zo strechy.

Práve body z týchto súťaží zohrali veľkú rolu pri víťazstve Tipsport tímu nad Kaufland tímom 23:21. Veľké množstvo gólov však padlo aj v hre a najviac ich strelil kapitán víťazného výberu Miroslav Šatan, ktorý sa presadil postupne štyrikrát.

„Myslím si, že to bola podarená akcia aj napriek dažďu, ktorý mohol niekomu vadiť, avšak diváci sa bavili a my tiež,“ skonštatovalo legendárne číslo osemnásť. Generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie priznal, že napriek exhibícii sa do toho všetci hráči vrátane neho vložili naplno a túžili po víťazstve. „Súťaživosť tam je, hoci sa skrýva za úsmevmi a dobrou náladou,“ doplnil Šatan.

Bondra najužitočnejším hráčom

Mierne ‚mokré‘ podmienky nevadili ani legendárnemu Petrovi Bondrovi. Strelec víťazného gólu vo finále MS 2002 priznal, že mu to pripomenulo detstvo.

„Som rád, že sme si mohli pripomenúť časy, keď sme vyrastali a hrali na zamrznutých rybníkoch a potokoch,“ poznamenal P. Bondra, ktorý divákov zaujal najmä pri streľbe zo strechy. Jeho puk mal najbližšie k tomu, aby z obrovskej diaľky skončil v bránke. V poslednej chvíli však odskočil a trafil ľavú žrď.

„Bola otázka, na ktorú hranu puk dopadne a ako skočí. Myslím, že tam bola potrebná dĺžka, avšak chýbalo možno trošku šťastia,“ skonštatoval 50-ročný niekdajší krídelník.

Toho napokon vyhlásili za najužitočnejšieho hráča stretnutia. „Ja si myslím, že to išlo podľa veku. Som tu zrejme najstarší, takže Richard (Lintner, pozn.) mi tú cenu nejako posunul,“ žartoval Bondra.

Kopecký bol zúfalý

Popri jeho „trefe“ do žŕdky sa diváci najviac pobavili na Tomášovi Kopeckom. Ten pri streľbe na terče neuspel ani raz z dvanástich pokusov. Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára bol pri svojej nepresnej muške priam zúfalý.

„Ja to nechápem. Keď sme to trénovali minulý týždeň, z piatich pokusov mi tam padli štyri terče. Ľad bol však úplne iný, hrboľnatejší. Ťažko sa z neho strieľalo a akonáhle nedáte tri-štyri pokusy, doľahne na vás tlak. Zápas sme si však všetci užili,“ skonštatoval Kopecký, ktorý si v poslednej tretine vykompenzoval streleckú nemohúcnosť presným príklepom za chrbát brankára súpera.

„Citrón (prezývka Richarda Lintnera, pozn.) nám povedal, že máme dávať gól, takže som to musel zavesiť dnu,“ doplnil s úsmevom T. Kopecký.

Na prvýkrát to bola dobrá organizácia

Ďalší z legendárnych hokejistov Ľubomír Višňovský zase skonštatoval, že sa bál v disciplíne streľba ponad autá. „Trochu mi pri tom búchalo srdiečko. Mohli to schytať okná alebo dvere. Našťastie som tie autá prestrelil a dokonca sa mi podarilo skórovať,“ hovoril bývalý vynikajúci obranca.

Dobrú náladu potvrdil skonštatovaním o ubúdajúcej tvrdosti striel na bránu. Najtvrdší pokus zaznamenal Peter Podhradský, ktorého strela dosiahla rýchlosť „iba“ 142 km/h.

„Smial som sa, ako to ide dole, keď nehrávame. Niekedy sme bez problémov dali 150 km/h, teraz okolo 120. Ide to dole, keď netrénujete pravidelne,“ zhodnotil 42-ročný rodák z Topoľčian. Ten sa napokon nedostal k streľbe zo strechy ani k spomínanej súťaži o najtvrdšiu strelu.

„Bolo viacero zlých nominácií, takže s Citrónom sa ešte musíme porozprávať. Avšak, celkovo som spokojný a myslím si, že na prvýkrát to bola dobrá organizácia. Rozdelí sa tu milión dolárov podobne ako v NHL. Čo viac chcieť,“ zavtipkoval na záver Višňovský.