Fotografie (10. etapa Tour de France 2018): Peter Sagan zvýšil svoje vedenie v súboji o zelený dres na 101 bodov

LE GRAND-BORNARD 17. júla (WebNoviny.sk) – Pre favoritov na žltý dres sa 105. ročník Tour de France začal až v utorok 17. júla, keď sa pelotón presťahoval do Álp. V náročnom horskom teréne, sú pripravené dva dojazdy na vrcholoch stúpaní, strávi pelotón tri dni.

Utorková 10. etapa z Annecy do Le Grand-Bornard mala 158,5 km a jej víťazom sa stal Belgičan Julian Alaphillipe z tímu Quick Step-Floors. Cyklisti museli prekonať štyri horské prémie – jednu „štvorkovú“, tri „jednotkové“ a najvyšší bod etapy bol vo výške 1390 m po stúpaní „Hors categorie“ na Mantée du plateau des Gliéeres.

Slovenský cyklista Peter Sagan si v utorok pripísal ďalších 20 bodov do bodovacej súťaže, keď vyhral rýchlostnú prémiu v Thónes na 29. kilometri. V súboji o zelený dres má trojnásobný majster sveta na čele bodovacej súťaže už 319 bodov a pred druhým Kolumbijčanom Fernandom Gaviriom má náskok 101 bodov.

Lídrom pretekov a žltý dres zostal Gregovi van Avermaetovi z tímu BMC Racing. Belgičan bol celý deň v úniku, za Alaphilippom finišoval štvrtý s odstupom 1:44 min. Van Avermaet významne zvýšil náskok pred Britom Geraintom Thomasom zo 43 sekúnd na 2:22 min.

