Fotografie (6. etapa Tour de France 2018): Sagan išiel rekordný 90-krát v zelenom, bodoval aj na prémii

MUR DE BRETAGNE 12. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe vo štvrtok utvoril nový rekordný zápis na Tour de France, keď v zelenom drese lídra bodovacej súťaže absolvoval už svoju 90. etapu. Prekonal legendárneho Nemca Erika Zabella, ktorý bol v etapách najslávnejších cyklistických pretekov„zelený“ 89 dní.

Trojnásobný majster sveta Sagan navyše vo štvrtkovej 6. etape 105. ročníka „starej dámy“ navýšil svoj náskok na čele bodovacej súťaže na 43 bodov. Z triumfu v 181 kilometrovej etape so štartom v Breste sa tešil írsky cyklista Daniel Martin, ktorý zaútočil v náročnom závere v cieľovom stúpaní na Mur-de-Bretagne a dokázal sa udržať vpredu až do cieľovej čiary.

💚 Sprint Inter – Plouguernével 💚@lauPichon wins the sprint. In the bunch, @Kristoff87 gets the 6th place ahead of Gaviria and Sagan. 💨

Laurent Pichon remporte le sprint. Derrière, Alex Kristoff prend la 6e place devant Gaviria et Sagan. 💨@WeLoveCyclingFR #TDF2018 pic.twitter.com/nVUvbii9CX

— Le Tour de France (@LeTour) 12. júla 2018