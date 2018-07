Fotografie (7. etapa Tour de France 2018): Peter Sagan si ustrážil zelený dres, bodoval na prémii aj v cieli

CHARTRES 13. júla (WebNoviny.sk) – Piatková siedma etapa bola najdlhšou v 105. ročníku Tour de France, mala 231 kilometrov a rovinatý charakter. Viedla z Fougéres do Chartres a slovenský cyklista Peter Sagan si v záverečnom hromadnom špurte pripísal na svoje konto už 40. (10-20-10) pódiové umiestnenie na „starej dáme“, keď finišoval na tretej priečke.

Víťazom 7. etapy etapy sa stal Dylan Groenewegen z tímu LottoNL-Jumbo a druhý bol Gaviria z tímu Quick Step-Floors. Žltý dres lídra pretekov si udržal Belgičan Greg van Avermaet zo zoskupenia BMC Racing, vedie s náskokom šesť sekúnd pred Britom Geraintom Thomasom z tímu Sky.

🔎 Enjoy how Dylan Groenewegen dominated the sprint today! 🔎 Appréciez comment Dylan Groenewegen a dominé son sujet aujourd’hui ! #TDF2018 pic.twitter.com/LZIwBF3v2H



Trojnásobný a úradujúci majster sveta tentoraz nezvýšil náskok na čele bodovacej súťaže, ale stále má 31 bodov k dobru pred Gaviriom.

V súboji o zelený dres má Sagan na čele 234 bodov, druhý Kolumbijčan Fernando Gaviria ich doposiaľ nazbieral 203. O body do bodovacej súťaže sa v piatok bojovalo okrem cieľového špurtu aj na 168 kilometri v Berd’Huis, kde Sagan za druhé miesto získal 15 bodov a Gaviria si za druhú priečku na konto pripísal 17 bodov.

Dvadsaťosemročný Žilinčan je na dobrej ceste získať po šiesty raz zelený dres na najslávnejších etapových pretekoch.

⏪💚 Relive the intermediate sprint. Gaviria took the 1st place of the bunch sprint.

⏪💚 Revivez le sprint intermédiaire où Gaviria a pris la première place du peloton.#TDF2018 pic.twitter.com/k2iucsxUJd

— Le Tour de France (@LeTour) 13. júla 2018