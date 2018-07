Fotografie: Slovensko a svet pozoruje najdlhšie zatmenie Mesiaca v tomto storočí

BRATISLAVA 25. júla (WebNoviny.sk) – Po troch rokoch je možné pozorovať úplné zatmenie Mesiaca. Zatmenie začalo v piatok večer 27. júla a ide o najdlhšie úplné zatmenie Mesiaca v tomto storočí, pretože fáza úplného zatmenia potrvá takmer 104 minút.

Pred tromi rokmi trvalo iba 73 minút. Agentúru SITA o tom informoval Július Koza z Astronomického ústavu SAV.

Mimoriadna dĺžka zatmenia je daná tým, že Mesiac bude prechádzať veľmi blízko stredu tieňa Zeme. Na Slovensku sa mesiac objavil nad horizontom o 20:24 práve v čase začiatku čiastočného zatmenia.

Zatmenie sa skončí v sobotu 28. júla približne 20 minút po polnoci. Ďalšie úplné zatmenie Mesiaca nastane ráno v pondelok 21. januára 2019, a jeho úplná fáza potrvá 102 minút, uvádza sa v tlačovej správe.

Zatmenie Mesiaca *

* je astronomický úkaz, pri ktorom tieň Zeme dopadá na povrch Mesiaca. Nastáva v čase okolo splnu, keď sa Mesiac počas svojho orbitálneho pohybu dostane do blízkosti predĺženej spojnice Slnko – Zem a vstúpi do tieňa Zeme. Nie je to však tieň zemského povrchu, takzvaný geometrický tieň, ale tieň ovplyvnený atmosférou Zeme.