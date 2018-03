Franceho v Pjongčangu najviac bolelo 4. miesto, bude uvažovať o pokračovaní v kariére

ČONGSON 14. marca (WebNoviny.sk) – Smoliarmi medzi slovenskými zjazdármi na XII. zimných paralympijských hrách v kórejskom Pjongčangu boli v stredu medzi stojacimi Martin France a medzi zrakovo znevýhodnenými Miroslav Haraus s navádzačom Marošom Hudíkom. V obrovskom slalome obaja obsadili medzi všetkými športovcami nepopulárne štvrté miesto.

Víťaz utorkovej superkombinácie Miroslav Haraus predtým získal bronz v super G. „Dnes som túžil po striebre, keďže v Pjongčangu som už získal zlato aj bronz. Preteky boli dobre rozbehnuté, v druhom kole sme chceli zatlačiť na vedúceho Taliana. Jezda mi nevyšla a urobil som chybu, ktorá ma stála pódiové umiestnenie. Trochu neskôr som tam zareagoval a zviezol som sa, musel som pribrzdiť a stratil dosť času,“ poznamenal smutný Miroslav Haraus.

Tri štvrté miesta na olympijských hrách

Na svahoch v Čongsone ho v sobotu čaká slalom, ktorý mu v utorok v superkombinácii vyšiel. „Uvidíme, ako to bude v slalome, jazdia sa mi fajn. Nechávam tomu voľný priebeh. Dva dni voľna nám teraz padnú vhod, najmä po maratóne súťaží, ktoré máme za sebou,“ doplnil Haraus.

Tridsaťtriročný Martin France na zimných paralympiádach štartuje od Turína 2006 a vrátane stredy má na svojom konte už tri štvrté miesta v obrovskom slalome – okrem Pjongčangu ich dosiahol aj v Turíne a Soči.

„Z mojich troch štvrtých miest na paralympiáde ma toto bolí asi najviac. Nemôžem však súperiť so zdravšími chalanmi, nedá sa to. V druhom kole som to pustil na maximum, takže nemám slov. Nespravil som zásadnú chybu na to, aby ma napokon bronzový Kanaďan predstihol zo siedmeho miesta po prvom kole. Je to reálny výsledok, ale čo už,“ poznamenal smutným hlasom Martin France.

Otázka pokračovania v kariére

Pred sebou ma neľahký večer. „Zaspávať sa mi bude ťažko a vo štvrtok asi nevyleziem z postele, možno ani v piatok. Z domu mi teraz prídu správy a to bude najhoršie, neznášam čítať slová ľútosti,“ pokračoval. V jeho prípade je namieste otázka, či chce pokračovať v kariére aj v ďalšom štvorročnom cykle a pripravovať sa na ZPH 2022 v čínskom Pekingu.

„Momentálne nemám chuť ísť ďalej, ale možno sa to zmení. Systém nie je dobre nastavený a ak nebude iný, tak nie. V takom prípade asi neprídu ani mladší pretekári, takto to nejde. Uvidíme, či sa niečo zmení,“ poznamenal.

Narážal tým na skutočnosť, že v jeho kategórii spolu štartuje viacero druhov hendikepov a ten jeho je v porovnaní s konkurenciou o dosť väčší. V pretekoch sa mu síce ráta čas prepočítaný istým koeficientom, ale ten podľa neho nie je adekvátny k predvedenému výkonu.