Francúz Noel po roku opäť vyhral slalom vo Wengene, Adam Žampa skončil v štvrtej desiatke

Francúz Clément Noel po roku opäť ovládol slalom Svetového pohára mužov vo švajčiarskom Wengene. V súčte oboch kôl Noel zdolal o 40 stotín sekundy Nóra Henrika Kristoffersena a o 83 stotín Rusa Alexandra Chorošilova.

Domáci favoriti Daniel Yule a Ramon Zehnhäusern si podelili piatu priečku s mankom 90 stotín na víťaza. Pretekári na treťom až siedmom mieste sa zmestili do ôsmich stotiniek.

Slovák Adam Žampa ani v šiestom slalome sezóny nezabodoval. V prvom kole zaostal za lídrom Noelom až o 3,34 s a stačilo mu to iba na 43. miesto.

Dvadsaťdvaročný Noel si pripísal piaty triumf v pretekoch Svetového pohára, všetky pochádzajú z posledného roka zo slalomu. V hodnotení disciplíny vo Svetovom pohári sa posunul na druhé miesto za lídra Kristoffersena.

Skúsený Nór vedie aj celkové poradie vo Svetovom pohári so 691 bodmi. Druhý je Francúz Alexis Pinturault so 613 bodmi a tretí Nór Aleksander Aamodt Kilde s 591 bodmi. Adamovi Žampovi patrí so 4 bodmi až 142. priečka.