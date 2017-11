Francúzi sa vo finále Davisovho pohára proti Belgicku ujali vedenia, triumfovali vo štvorhre

LILLE 25. novembra (WebNoviny.sk) – Tenisti domáceho Francúzska vedú nad Belgičanmi v Lille 2:1 po sobotňajšej štvorhre v rámci finále svetovej skupiny Davisovho pohára 2017 reprezentačných družstiev mužov.

Priebežný obrat v prospech krajiny „galského kohúta“ z pôvodného manka 0:1 zavŕšili Richard Gasquet a Pierre-Hugues Herbert, ktorí v debli zdolali Rubena Bemelmansa a Jorisa de Looreho za 183 minút 6:1, 3:6, 7:6 (2), 6:4. V treťom sete na tvrdom povrchu Rebound Ace pod zatiahnutou strechou účelovo upraveného primárne futbalového Stade Pierre Mauroy sa Gasquet a Herbert dostali z manka 3:5 na gemy.

Kapitán to mal zložité

Vo štvrtej časti najprv odvrátili dva brejkbaly v rade v šiestom geme a následne naznačili rozhodnutie, keď zabrali na príjme v siedmej hre. Kapitáni Yannick Noah a Johan van Herck nič nezmenili na zložení párov, ktoré nahlásili pred štvrtkovým žrebom programu.

„Nevedeli sme, čo čakať, ale od začiatku do konca sme boli zomknutí. Napokon sme dosiahli víťazstvo a sme veľmi šťastní,“ povedal podľa webu MS tímov ITF Herbert a priznal, že mu neschádzal z mysle tradičný turnajový partner Nicolas Mahut, ktorý sa nezmestil do definitívneho kádra, hoci bol v oficiálnej predbežnej nominácii: „Celý čas som ho mal v podvedomí. Hráme spolu tri roky a bol by som rád, ak by sme aj dnes mali tú možnosť. Kapitán to mal zložité. Teší ma, že som sa preňho aj všetkých chalanov v našej lóži podieľal na triumfe.“

Noah uznal: „Naši chlapci neboli ďaleko od herného kolapsu. Ku koncu to bolo o jednom-dvoch fiftínoch a udržaní koncentrácie.“

Francúzi chcú zaokrúhliť počet triumfov

V piatkových dvojhrách suverénne bodovali jednotky tímov. Najprv si hosťujúci David Goffin poradil s Lucasom Pouillem za 119 minút 7:5, 6:3, 6:1, vzápätí za domácich vyrovnal Jo-Wilfried Tsonga, keď prekonal Steva Darcisa za 106 minút 6:3, 6:2, 6:1. V nedeľu od 13.30 h sú postupne na programe single Tsonga – Goffin a Pouille – Darcis.

Francúzsko sa už od sezóny 2001 usiluje o zaokrúhlenie na dvojciferný počet celkových triumfov v Davis Cupe. Okrem sezóny 2014 práve v Lille proti Švajčiarsku sa v predmetnom období nepresadilo vo finále ani v rokoch 2002 a 2010. Belgicko je neúspešným finalistom ročníkov 1904 a 2015. Proti Francúzsku má bilanciu 3:4, na úspech v konfrontácii s týmto rivalom čaká od roku 1997 a na jeho pôde dokonca od sezóny 1952. V roku 2001 prehralo v osemfinálovom 1. kole na antuke v Gente 0:5. Rivalita trvá už od roku 1904.

DAVISOV POHÁR 2017

finále

FRANCÚZSKO – BELGICKO 2:1 po sobotňajšej štvorhre

(24. – 26. novembra, Lille, tvrdý povrch Rebound Ace pod zatiahnutou strechou Stade Pierre Mauroy)

Richard Gasquet, Pierre-Hugues Herbert – Ruben Bemelmans, Joris de Loore 6:1, 3:6, 7:6 (2), 6:4 za 183 minút

Piatok:

Lucas Pouille – David Goffin 5:7, 3:6, 1:6 za 119 minút

Jo-Wilfried Tsonga – Steve Darcis 6:3, 6:2, 6:1 za 106 minút

Zostávajúci program:

Nedeľa (postupne dve dvojhry od 13.30 h):

Jo-Wilfried Tsonga – David Goffin

Lucas Pouille – Steve Darcis

Kádre:

FRANCÚZSKO

Jo-Wilfried Tsonga (15. vo svetovom rebríčku ATP vo dvojhre, 545. vo štvorhre)

Lucas Pouille (18. / 161.)

Richard Gasquet (31. / -)

Pierre-Hugues Herbert (81. / 13.)

kapitán: Yannick Noah

BELGICKO

David Goffin (7. / 548.)

Steve Darcis (76. / 321.)

Ruben Bemelmans (118. / 274.)

Joris de Loore (276. / 343.)

kapitán: Johan van Herck