Francúzi splnili cieľ postúpiť do osemfinále, podľa kouča Deschampsa ale nezanechali dobrý dojem

MOSKVA 26. júna (WebNoviny.sk) – Pred začiatkom XXI. futbalových majstrovstiev sveta v Rusku patrili Francúzi k najväčším favoritom na zisk titulu. Ich výkony po vystúpeniach v základnej C-skupine však vyvolávajú rozpaky.

Zverenci trénera Didiera Deschampsa síce splnili cieľ a do osemfinále postúpili z prvého miesta, ale dobrý dojem rozhodne nezanechali.

Zachránil ich videorozhodca

Už v prvom zápase s Austráliou (2:1) sa herne trápili. V ofenzíve boli bezzubí, napriek menám ako Kylien Mbappé, Antoine Griezmann či Ousmane Dembélé. „Povinné“ tri body si vybojovali vďaka videorozhodcovi, ktorý nariadil pokutový kop a tečovanej strele Paula Pogbu v závere zápasu.

Druhý pokus zlepšiť svoju povesť nevyužili. Prvý polčas s Peru síce pripomínal hru ašpirantov na titul, ale po zmene strán akoby „vypli“ a napokon mohli byť radi za ďalšie tesné víťazstvo 1:0.

Nevýrazné výkony „korunovali“ v utorňajšom záverečnom dueli s Dánskom. Oba tímy sa takmer až alibistickým prístupom postarali o prvý bezgólový zápas na šampionáte v Rusku. Za 90 minút si neutvorili jedinú vyloženú šancu a 78-tisícom divákov v moskovských Lužnikách vnútili otázku: „Kto nám vráti čas a peniaze?“

Súper zabral v správnej chvíli

Vzhľadom na priebeh duelu nie je prekvapenie, že honor najlepšieho muža zápasu získal defenzívny hráč Francúzska N’Golo Kanté. Stredopoliar FC Chelsea si z nezáživného stretnutia ťažkú hlavu nerobil a zaujal pragmatický postoj:

„Chceli sme sa kvalifikovať do osemfinále z prvého miesta, a to sa nám podarilo. Nebolo ľahké nájsť slabinu Dánov, ale dosiahli sme svoje,“ povedal Kanté na pozápasovej tlačovej konferencii.

S filozofiou vyššieho dobra sa stotožnil aj kouč „galského kohúta“ Deschamps. „Boli sme lepší. Výsledok vyhovuje obom tímom, mali sme príležitosť zvíťaziť, ale súper zabral v správnej chvíli. Museli sme myslieť na to, že jediný gól by nás obral o prvé miesto,“ cituje Deschampsa francúzske periodikum L’Équipe.

Jeho tím sa v osemfinále v Kazani stretne s druhým tímom v tabuľke D-skupiny. Do úvahy prichádzajú Nigéria, Island, ale aj Argentína a teoreticky aj suverén „déčka“ Chorvátsko.

Zameralo sa na údržbu

Sklamaním neboli iba Francúzi, viac sa čakalo aj od Dánov, ktorí si v prípade víťazstva mohli vybojovať prvé miesto v tabuľke „céčka“. Navyše, od 50. minúty si mohli byť takmer istí, že postup do osemfinále im neujde ani v prípade prehry.

Dánov mohlo ohroziť iba víťazstvo Austrálčanov nad Peruáncami, ale „socceroos“ zápas nezvládli a v úvodu druhého polčasu zaostávali 0:2. Dánsko svoju šancu nevyužilo, ani sa ju nepokúsilo využiť. Zameralo sa na „údržbu“ výsledku a ich príležitosti, ak sa vôbec do nejakých dostali, mali prívlastok platonické.

„Potrebovali sme bod proti tímu s najlepšími protiútokmi na svete. Boli by sme hlupáci, ak by sme otvorili hru a tlačili sa do ofenzívy. S výsledkom 0:0 sme spokojní. Postúpili sme z náročnej skupiny – jednej z najťažších na šampionáte,“ zhodnotil stretnutie tréner Dánov Age Hareide.