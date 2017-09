PARÍŽ 5. septembra (WebNoviny.sk) – Francúzska armáda začne používať ozbrojené drony.

Zbrane umiestni zatiaľ len do šiestich dronov Reaper, ktoré kúpila od Spojených štátov a v súčasnosti ich používa predovšetkým na monitorovacie misie v krajinách Sahelu. Rozhodnutie vybaviť ich zbraňami oznámila v utorok v Toulone francúzska ministerka obrany Florence Parly.

„Ozbrojené drony budú mať výdrž, schopnosť utajenia a kapacitu vykonávať prieskum aj útok na mieste, kde je to potrebné a v čase, kedy je to potrebné,“ oznámila ministerka. Neuviedla, kedy by k využívaniu ozbrojených dronov chcela francúzska armáda pristúpiť, ani akými zbraňami by mali byť vybavené.

Verejnosť sa ale podľa nej nemusí obávať, že by drony boli používané inak ako „v súlade so striktnými národnými aj medzinárodnými pravidlami týkajúcimi sa použitia sily„. „Nebudú to žiadne vraždiace roboty,“ vyhlásila ministerka.