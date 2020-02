Študentke sa vyhrážajú zabitím, islam označila za náboženstvo nenávisti

Francúzsky internet žije debatou o slobode slova po tom, čo 16-ročné dievča v príspevku na sociálnych sieťach označilo islam za „náboženstvo nenávisti“ a začalo za to dostávať vyhrážky zabitím od islamských fanatikov.

Na internete sa okrem toho objavili aj jej osobné údaje vrátane adresy školy, ktorú navštevuje. Dievča v reakcii na to radšej prestalo chodiť do školy. Minister školstva Gabriel Attal v pondelok oznámil, že pre šestnásťročnú Milu našli novú školu. Ktorá to je, to zostane z bezpečnostných dôvodov utajené.

Má fanúšikov aj odporcov

Celá kauza sa začala už 18. januára, keď Mila odvysielala na Instagrame naživo príspevok, v ktorom oznámila, že je lesbička, a istý mladý používateľ, ktorý sa hlási k islamu a má zjavne homofóbne názory, jej na to odpísal, že je „špinavá lesba“. „Neznášam náboženstvo. Korán je náboženstvom nenávisti,“ reagovalo na to mladé dievča.

Hoci si Mila pomýlila vieru (islam) a jej svätú knihu (Korán), jej otvorené slová si získali na internete veľa fanúšikov. Rovnako však aj veľa odporcov, ktorí ju obviňujú z hanobenia náboženstva.

Francúzski používatelia internetu sa tak rozdelili na tých, ktorí k svojím príspevkom píšu hashtag #JeSuisMila (Ja som Mila), a tých, ktorí píšu #JeNeSuisPasMila (Ja nie som Mila).

Neprinútia ju ľutovať to

Mila sa odvtedy objavila aj vo viacerých televíznych reláciách, a prezentovala sa ako inteligentné dievča, ktoré trvá na svojich názoroch.

„Nie som rasistka. Voči náboženstvu sa nedá byť rasistický. Povedala som to, čo si myslím, neprinútite ma, aby som to ľutovala,“ povedala napríklad. Zároveň však vyhlásila, že sa ospravedlňuje ľuďom, ktorí „praktikujú svoju vieru v pokoji“.

Politické body si na mladom dievčati snaží nahnať nacionalistická strana Národné zhromaždenie pod vedením Marine Le Penovej. Tá o Mile vyhlásila, že má „viac odvahy ako všetci politici, čo boli posledných tridsať rokov pri moci“.