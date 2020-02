Francúzsko chce zatvoriť najstaršiu jadrovú elektráreň do konca júna, prvý reaktor vypnú už cez víkend

Francúzsko plánuje do konca júna zatvoriť najstaršiu jadrovú elektráreň v krajine. V stredu o tom informoval premiér Édouard Philippe s tým, že jeden z reaktorov zariadenia Fessenheim na hraniciach s Nemeckom vypnú už tento víkend.

Rozhodnutie je podľa neho „prvou fázou“ francúzskej energetickej stratégie, ktorú ešte v roku 2018 predstavil prezident Emmanuel Macron.

Cieľom plánu je vyrovnať podiel energie vyprodukovanej jadrovými zariadeniami a získanej z obnoviteľných zdrojov. Uhoľné elektrárne by mali zavrieť do roku 2022.

Reaktor vypnú cez víkend

Reaktor číslo 1 jadrovej elektrárne Fessenheim vypnú v sobotu a celé zariadenie prestane pracovať 30. júna, uvádza sa vo vyhlásení premiéra.

Stane sa tak prvým jadrovým komplexom, ktorý zatvoria v rámci Macronovho plánu. Nemecko pritom o vypnutie najstaršej francúzskej jadrovej elektrárne žiadalo už roky.

Plánujú vypnúť 14 reaktorov

Francúzsko čerpá v súčasnosti okolo troch štvrtín elektrickej energie práve z jadrových elektrární, čo je najviac spomedzi všetkých krajín.

Podľa energetickej stratégie na nasledujúcich 30 rokov, ktorú Macron predstavil v roku 2018, by mali do roku 2035 vypnúť 14 reaktorov z 58, ktoré v súčasnosti pracujú v 19 zariadeniach. Francúzsko by tak znížilo podiel energie čerpanej z jadrových elektrární na 50 percent.