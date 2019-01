Francúzsko zostane vojensky prítomné v Sýrii aj napriek odchodu USA, vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron

PARÍŽ 17. januára (WebNoviny.sk) – Francúzska armáda zostane prítomná v Sýrii bez ohľadu na konanie Spojených štátov, ktoré ohlásili, že z tejto krajiny svoju armádu sťahujú, keďže teroristická sieť Islamský štát (IS) je údajne už porazená.

Unáhlené rozhodnutie

V novoročnom prejave k príslušníkom francúzskej armády v Toulouse to vo štvrtok oznámil francúzsky prezident Emmanuel Macron. Rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa stiahnuť americké sily zo Sýrie „nás nesmie odradiť od nášho cieľa – poraziť Islamský štát“, vyhlásil Macron. „Akékoľvek unáhlené rozhodnutie by bolo chybou,“ dodal francúzsky prezident.

Napriek tvrdeniam Trumpa a ďalších svetových politikov sú bojovníci IS v Sýrii stále aktívni, čo ukázal aj ich stredajší teroristický útok v severosýrskom meste Manbidž, pri ktorom zahynulo najmenej 19 ľudí. To, že IS v Sýrii stále porazené nie je, nepriamo potvrdili aj samotní Američania, keď vo štvrtok začali s intenzívnymi náletmi na oblasť na východe Sýrie, ktorú stále ovládajú bojovníci z tejto teroristickej organizácie.

Bezpečnostné garancie

V súvislosti so stiahnutím americkej armády zo Sýrie panujú najväčšie obavy o osud miestnych Kurdov, ktorí boli najvernejšími spojencami USA v boji proti teroristom z Islamského štátu, no po odsune amerických vojsk im hrozí vojenský útok zo strany Turecka.

Ankara Američanom napriek ich opakovaných žiadostiam odmietla garantovať, že po ich odsune na Kurdov nezaútočí. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, ktorý vybudoval svoju politickú kariéru v Turecku na protikurdskej hystérii, v odpovedi Američanom iba zopakoval, že Kurdi si nezaslúžia žiadne bezpečnostné garancie, pretože sú to teroristi.