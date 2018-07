Francúzsky triumf bol bez futbalovej romantiky. Deschamps, Varane aj Mbappé dosiahli veľké míľniky

MOSKVA 16. júla (WebNoviny.sk) – „Suché francúzske šampanské. Žiadna futbalová romantika, ale pragmatizmus a efektivita,“ takto výstižne zhodnotil poľský web Przeglad Sportowy priebeh nedeľňajšieho finálového zápasu XXI. majstrovstiev sveta vo futbale v Rusku, v ktorom Francúzi v moskovských Lužnikách zvíťazili nad reprezentantmi Chorvátska 4:2 a získali historicky druhú trofej svetových šampiónov.

„Je to také nádherné. Niektorí chlapci sú šampiónmi vo veku 19 rokov… Vo finále sme neukázali až taký očarujúci výkon, ale predviedli sme veľkú mentálnu kvalitu. A dali sme štyri góly. Titul si teda zaslúžime. Dostali sme sa na úplný vrchol štvorročného futbalového snaženia. Keď sme neuspeli pred dvoma rokmi na domácom európskom šampionáte, nebolo to príjemné. Dnešný krásny deň patrí našim hráčom, za spoločných 55 dní sme urobili veľký kus práce. Sme teraz hrdí Francúzi. Nech žije Republika,“ vyhlásil po stretnutí francúzsky kouč Didier Deschamps.

Varane nevedel nájsť vhodné slová

Štyridsaťdeväťročný rodák z Bayonne je po Brazílčanovi Mariovi Zagallovi a Nemcovi Franzovi Beckenbauerovi tretí s titulom svetového šampióna v pozícii hráča aj trénera. Na MS 1998 bol kapitánom francúzskej „trikolóry“.

„Les Bleus“ sa predstavili v treťom finále „mundialu“ – v Nemecku 2006 však nedosiahli až na vrchol a podľahla Talianom po jedenástkovom rozstrele. Proti Chorvátsku však potvrdili úlohu papierového favorita a po 20 rokoch zopakovali finálový triumf.

„Nečakali sme ľahký zápas, Chorváti boli veľmi dobrí. Miestami sme si to museli poriadne odtrpieť, ale toto niekedy býva kľúč k úspechu. Teraz sme veľmi hrdí a túžime si vychutnať tieto krásne okamihy. Neviem ani nájsť vhodné slová, je to fantastický pocit,“ poznamenal pre denník L´Equipe stopér Raphael Varane.

„Les Bleus“ ponúkli lekciu z efektivity

Rovnako ako Deschamps, aj tento zadák Realu Madrid vstúpil do jedného nevšedného klubu. Stal sa iba 11. hráčom v histórii, ktorý v jednom roku dokázal triumfovať v Lige majstrov a potom aj na MS. „Je to výnimočný rok, s Realom sme vyhrali LM tretíkrát po sebe a teraz som zvíťazil aj s tímom Francúzska,“ doplnil 25-ročný Varane.

„Les Bleus“ ponúkli na ihrisku lekciu z efektivity. Dalo by sa povedať, že Chorváti hrali futbal a Francúzi strieľali góly.

„Čakali sme dlhých 20 rokov a tento moment konečne nadišiel. Naši hráči napísali svoj vlastný príbeh. Blahoželám všetkým vrátane trénera,“ skonštatoval Deschampsov spoluhráč spred dvoch desaťročí Laurent Blanc, ktorý však vo víťaznom finále MS 1998 na Stade de France proti Brazílii (3:0) nehral pre kartový trest.

Mbappé napodobnil Pelého

Francúzi neprehrali s Chorvátmi ani v šiestom vzájomnom dueli, v nedeľu si pripísali už štvrtý triumf. Mladík Kylian Mbappé sa stal iba druhým tínedžerom, ktorý skóroval vo finále majstrovstiev sveta.

Pred ním to dokázal akurát legendárny Brazílčan Pelé na MS 1958 vo Švédsku. Podarilo sa mu to vtedy až dva razy a Brazília napokon zvíťazila nad hostiteľským tímom 5:2. „Vitaj v klube. Je úžasné mať nejakú spoločnosť,“ zverejnil na sociálnej sieti v súčasnosti už 77-ročný „kanárik“.

Devätnásťročný Francúz Mbappé (nar. 20. decembra 1998) proti Chorvátsku v 65. min zvýšil na priebežných 4:1. „Od prvej chvíle na tomto turnaji som chcel ukázať moje ambície v tomto mužstve. Bola to dlhá a ťažká cesta, ale stálo to za to. Som pyšný na to, že som mohol potešiť celé Francúzsko,“ vyhlásil kmeňový hráč AS Monako, ktorý v uplynulej sezóne hosťoval v parížskom St. Germain.

Pavard je vďačný aj kuchárom

Ďalším z objavov MS bol Mbappého spoluhráč z pravého kraja obrany Benjamin Pavard. Deschamps od začiatku šampionátu prekvapivo dával dôveru tomuto hráčovi nemeckého VfB Stuttgart, ktorý v reprezentácii debutoval iba v novembri minulého roka.

„Som veľmi vďačný celému realizačnému tímu, dokonca aj naším kuchárom. Pred dvoma rokmi som bol počas finále ME 2016 s kamarátmi vo fanzóne v Lille. Následný ročník som hral II. bundesligu a teraz som aktívne prispel k tomu, že sme majstri sveta. Chcem to osláviť aj s mojou rodinou, pretože takéto chvíle sú veľmi zriedkavé. Dve-tri minúty pred koncom zápasu sa mi do očí tisli slzy. Je to úžasný pocit,“ povedal 22-ročný Pavard.

Po deviaty raz sa vo finále stretli výlučne tímy z Európy. Historicky jediným víťazom MS na európskom kontinente zostáva Brazília z roku 1958, keď sa šampionát konal vo Švédsku. Juhoamerický tím sa do finále v Európe prebojoval ešte dvakrát, ale Argentína v Taliansku 1990 neuspela proti Nemecku a Brazília vo Francúzsku 1998 prehrala práve s domácim tímom.

Viac o téme: Majstrovstvá sveta MS vo futbale 2018: