Frölunda vyhrala hokejovú Ligu majstrov, vo finále si poradila s Mníchovom

GÖTEBORG 5. februára (WebNoviny.sk) – Hráči švédskeho klubu Frölunda Indians ovládli piaty ročník hokejovej Ligy majstrov. V utorkovom finále sezóny 2018/2019 zvíťazili 3:1 na domácom nad nemeckým tímom Red Bull Mníchov.

V hale Scandinavium sa o góly domáceho tímu postarali Samuel Fagemo, Ryan Lasch a Ponthus Westerholm, za hostí skóroval Yasin Ehliz. Všetky zásahy padli v nerovnovážnom stave. Frölunda si ziskom trofeje zabezpečila miestenku v budúcosezónnej edícii hokejovej Ligy majstrov.

Tretí titul Frölundy

Frölunda získala v hokejovej LM už tretí titul, v minulosti sa jej to podarilo aj v ročníkoch 2015/2016 a 2016/2017. Vo finále tejto súťaže chýbali „indiáni“ iba raz, pred rokom fínsky tím JYP Jyväskylä zdolal švédske mužstvo Växjö Lakers. V premiérovej sezóne 2014/2015 získal trofej švédsky klub Lulea HF aj s dvojicou Slovákov Petrom Cehlárikom a Christiánom Jarošom.

Domáci hokejisti vstúpili do duelu trochu rozpačito, no potom prebrali opraty stretnutia a na ľade jasne dominovali. Síce sa to neprejavilo v počte striel, ale prvý gól dosiahol Samuel Fagemo v 11. min počas prvej presilovky Frölundy. Mladý švédsky krídelník sa vo veku 18 rokov, 9 mesiacov a 22 dní stal najmladším hráčom s gólom vo finále LM, čím o viac ako 8 mesiacov prekonal slovenského útočníka Petra Cehlárika. Ten vo februári 2015 skóroval vo finále tejto súťaže ako 19-ročný.

Parkes najužitočnejším hráčom ročníka

Po prvej tretine hostia viedli v počte striel na bránku 7:5. V úvode druhej časti hrali Indians druhú presilovku a pridali druhý gól – hosťujúceho brankára Dannyho aus den Birkena prekonal strelou po ľade Ryan Lasch. Likvidačným zákrokom na domáceho Rhetta Rakhshaniho sa potom prezentoval Yannic Seidenberg, za čo „vyfasoval“ dve dvojminútové tresty a ten prvý hokejisti z Göteborgu využili na tretí gól zásluhou Ponthusa Westerholma. V závere druhej tretine sa Frölunda ubránila 31-sekundovému oslabeniu o dvoch korčuliarov. Napriek prevahe prehrával domáci tím na strely 17:26. V 52. min počas presilovej hry hostia odvolali brankára Aus den Birkena a Yasin Ehliz strelou švihom znížil. V závere stretnutia Mníchovčania opäť odvolali brankára, ale ďalší gól už nepridali.

Najužitočnejším hráčom ročníka (betsson MVP Trophy) sa podľa hlasovania fanúšikov stal útočník Trevor Parkes z Mníchova. Medzi elitnú trojicu sa prebojovali aj útočník Milan Gulaš z Plzne a brankár Stephen Michalek zo Salzburgu. Najproduktívnejším hokejistom súťaže sa stal s 22 bodmi Ryan Lash z Frölundy.