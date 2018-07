Froome je po prvom týždni Tour de France 2018 spokojný, na kockách sa padalo a tím BMC prišiel o lídra

ROUBAIX 16. júla (WebNoviny.sk) – Prvý týždeň cyklistického vrcholu sezóny v podobe 105. ročníka Tour de France uzavrela nedeľnajšia etapa z Arrasu do Roubaix, ktorá viedla pätnástimi úsekmi s dlažobnými kockami. Náročná trať na severe Francúzska potrápila viacero favoritov na celkové prvenstvo a rozdala karty pred transportom do Álp.

Úvodných deväť súťažných dní najlepšie zvládol Belgičan Greg van Avermaet z tímu BMC Racing, ktorý si užíva deň voľna v žltom drese. Na čele poradia má náskok 43 sekúnd pred druhým Britom Geraintom Thomasom zo Sky, o sekundu viac stráca ďalší Belgičan Philippe Gilbert z družstva Quick-Step Floors.

Vedenie BMC však nemôže byť spokojné s vývojom pretekov. Na ceste do Roubaix prišlo o lídra Richieho Porta, ktorý musel odstúpiť pre zranenie. Zradné „mačacie hlavy“ vyradili z boja o pódiové umiestnenie aj Američana Tejaya Van Garderena, ten stráca na tridsiatej pozícii až šesť minút.

„Je to smutné, že sme Richie Porta stratili druhý rok po sebe. Je to pre tím náročné, pretože sme zostavu budovali okolo neho. V prvom týždni som mal dostatok slobody, ale v druhom a treťom som chcel pracovať pre nášho lídra. V ďalšom priebehu pretekov tu však s nami nebude. Môžeme ukázať svoje kvality v kopcovitých etapách, no bude to veľmi náročné,“ povedal pre Cycling News Greg Van Avermaet, ktorý v horách nebude konkurovať najlepším vrchárom.

Froome spadol hneď v úvodnej etape

Trojtýždňové etapové preteky sa nedajú vyhrať v prvom týždni, no naopak dá sa v ňom veľa stratiť. Dobre o tom vedia v tíme Sky, kde zavládla po úvodnej etape menšia panika.

Líder britského zoskupenia Chris Froome sa ocitol na zemi a zaostal o 51 sekúnd. Ďalšie dni však zvládol bez väčších ťažkostí. V tímovej časovke stiahol stratu na konkurentov a napriek pádu na ceste do Roubaix nenabral výraznejšie manko. V celkovom poradí mu patrí ôsma priečka s odstupom 1:43 min na Van Avermaeta.

Na elitných vrchárov však stráca minimálne a výraznejšie sa od neho vzdialil iba krajan a tímový kolega Geraint Thomas, ktorý má pred Froomom náskok 59 sekúnd. „Myslím si, že som v dobrej pozícii. Som s tým spokojný,“ vyjadril sa stroho obhajca víťazstva pre Cycling News.

V blízkosti Frooma sú aj ďalší ašpiranti na víťazstvo či najlepšiu trojku. Medzi piatym až pätnástym miestom vo výsledkovej listine sa nachádzajú Alejandro Valverde, Rafal Majka, Jakob Fuglsang, Adam Yates, Mikel Landa, Vincenzo Nibali a Tom Dumoulin, ktorí sú natlačení v rozpätí tridsiatich sekúnd.

Sedemnásty Romain Bardet stráca už 2:32 min, Nairo Quintana figuruje na 21. priečke s mankom 2:50 min., o tri sekundy viac zostáva na 22. pozícii Rigoberto Uran a 24. miesto patrí Danielovi Martinovi s odstupom 3:22 min.

Landa ďakuje tímovým kolegom

Španielsky Movistar odviedol v nedeľu výbornú prácu v eliminovaní časovej straty. Mikel Landa strácal po páde približne minútu a ocitol sa v skupine za hlavnými favoritmi spolu s Romainom Bardetom. Vďaka výbornej tímovej podpore však finišoval iba sedem sekúnd za Froomom a spol. rovnako ako spomenutý Francúz.

„Bral som si pitie na asfaltovom úseku pred kockami a preletel som cez riadidlá. Moji kolegovia si však zaslúžia desať bodov z desiatich za to, čo predviedli počas celého dňa. Musím im poďakovať, pretože to bola od nich neskutočná práca,“ pochvaľoval si Mikel Landa, ktorý utrpel iba povrchové zranenia.

Španielsky vrchár nebol jediný, ktorý sa v nedeľu ocitol na zemi. Napriek tomu sa však medzi elitnými pretekármi nevytvorili rozhodujúce rozostupy, čo prekvapilo Jakoba Fuglsanga z Astany.

„Po páde som sa vrátil do pelotónu a chcel som rozprúdiť tempo, ale Movistar situáciu výborne kontroloval. Cítil som sa osamotený, pretože ďalší jazdci na celkového poradie nemali záujem útočiť a bola by to iba strata energie. Chcel som dosiahnuť viac, ale v závere som už nemal síl,“ prezradil v rozhovore pre Cycling News dánsky cyklista.

Dumoulin schytal aj penalizáciu

Podobný názor ako Fuglsang mal po príchode do cieľa nedeľňajšej etapy aj Tom Dumoulin, ktorý nerád spomína na šiestu etapu s finišom na Mur de Bretagne. Približne desať kilometrov pred záverečným kopcom mal technické problémy a nedokázal sa vrátiť do pelotónu.

Nabral manko 53 sekúnd a navyše dostal od rozhodcov 20-sekundovú penalizáciu za jazdu v závetrí tímového vozidla. Z priebežného siedmeho miesta sa zosunul na chvost druhej desiatky a stratený čas chcel získať späť práve na dlažobných kockách.

„Na jednom zo sektorov ‚pavé‘ som išiel naplno, dal som do toho všetko, pretože pelotón rozdelil na viacero častí. My vpredu sme sa ocitli v silnej skupine a vyzeralo to dobre. Vietor do chrbta však pomohol pretekárom vzadu, z čoho som bol sklamaný. Medzi jazdcami na celkové poradie som bol najlepší alebo jeden z najlepších,“ povedal víťaz Gira spred roka, ktorý zatiaľ mierne zaostáva.

V pondelok je na 105. ročníku Tour de France voľný deň, ktorý strávia cyklisti v alpskom mestečku Annecy. Od utorka do štvrtka ich potom čakajú tri náročné alpské etapy s viacerými stúpaniami najvyššej kategórie, ktoré výraznejšie premiešajú celkovým poradím a oddelia vrchárov od zvyšku štartového poľa.

