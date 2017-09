Froome túži po piatom triumfe na Tour de France, ale túži aj po víťazstve na Giro d´Italia

LONDÝN 15. septembra (WebNoviny.sk) – Historické víťazné double Christophera Frooma Tour de France – Vuelta pre britského cyklistu tímu Sky vôbec neznamená uspokojenie z dovŕšenia dlhoročnej snahy, ale záväzok do ďalšej práce.

„Stále mám v cyklistike čo dokazovať. Absolútnou prioriotou pre budúci rok bude boj o piaty celkový triumf na Tour de France. Samozrejme, je priskoro o tom hovoriť, keď ešte ani neviem, ako bude vyzerať trasa pretekov,“ uviedol Christopher Froome, cituje ho BBC.

Ak Froome o rok opäť zvíťazí na Tour de France, piatym titulom sa dostane na úroveň štyroch lídrov historického rebríčka úspešnosti na „Starej dáme“: Belgičana Eddyho Merckxa, Francúzov Jacquesa Anquetila a Bernarda Hinaulta a tiež Španiela Miguela Induraina.

Sedem víťazstiev Lancea Armstronga z historického pohľadu upadlo do zabudnutia, keďže sa sám priznal k dlhodobému užívaniu zakázaných podporných látok a prijal z toho plynúce konzekvencie.

Je nemožné vyhrať za rok všetky Grand Tour

Čerstvý šampión Vuelty Froome má 32 rokov a okrem piateho triumfu na TdF túži aj po víťazstve na Giro d´Italia. Ak by sa mu to v budúcnosti podarilo, zaradil by sa k šiestim legendám s prvenstvami na všetkých troch Grand Tour, medzi nimi sú aj stále aktívny Talian Vincenzo Nibali a Španiel Alberto Contador, ktorý práve ukončil kariéru.

„Som si istý, že nadíde čas, keď sa mojím cieľom stane aj Giro dˇItalia. Je to veľká výzva, ale momentálne sa sústredím na Tour de France. Giro však rozhodne neodpisujem zo svojich plánov,“ skonštatoval Froome pre BBC Radio 5.

Líder tímu Sky zrejme ešte naozaj nevie, čo na budúci rok uprednostní, lebo v otázke na prípadnú účasť na Vuelte odpovedal: „Bude ťažké neprihlásiť sa na Vueltu, lebo tieto preteky teraz naozaj milujem.“

Bývalí skvelí cyklisti aj ďalší experti tvrdia, že pri súčasnej náročnosti a rôznom profile všetkých súčastí Grand Tour (Giro, Tour, Vuelta) je prakticky nemožné triumfovať na všetkých troch v jednom roku. „Nepovedal by som, že je to nemožné, lebo nič nie je nemožné. Bude to však trvať istý čas, kým to niekto dokáže.“

Každý chce uspieť na Tour de France

Uspieť na štyroch podujatiach Grand Tour za sebou doteraz dokázal iba historický fenomén Belgičan Eddy Merckx, rozdelil si to však do dvoch rokov. V sezóne 1972 vyhral Giro d´Italia a Tour de France a o rok na to ovládol Vueltu a Giro.

Francúz Hinault zasa v rokoch 1982 a 1983 predviedol „hetrik“ Giro d Italia, Tour de France /1982/ a Vuelta /1983/. To bolo ešte v čase, keď sa preteky Okolo Španielska konali v aprílovo-májovom termíne a nie na prelome augusta a septembra, čo platí od roku 1995.

Ír Stephen Roche v roku 1987 ovládol Giro d´Italia aj Tour de France, k tomu si pribalil aj titul majstra sveta v pretekoch s hromadným štartom, ale na Vuelte neštartoval. Práve Roche zastáva názor, že nie je v ľudských silách vyhrať v jednom roku všetky tri trojtýždnové etapové podujatia s visačkou výnimočnosti.

„Momentálne nastavenie vo svete cyklistiky je také, že každý chce uspieť na Tour de France. Isť na Tour s tým, že máte v nohách víťazné Giro, už to je veľká trúfalosť. Ak by ste však predsa len vyhrali aj Tour po Gire, na Vuelte sa vám určite podlomia kolená. Tým som si istý,“ myslí si 57-ročný Roche.