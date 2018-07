Froome nebude štartovať na Tour de France, organizátori ho nechcú pre jeho dopingovú kauzu

PARÍŽ 1. júla (WebNoviny.sk) – Organizátori slávnej Tour de France zakázali štart britskému cyklistovi Chrisovi Froomovi. Informuje o tom agentúra AP s odvolaním sa na francúzske periodikum Le Monde. Riadiaci orgán pretekov Amaury Sport Organisation tvrdí, že účasť štvornásobného celkového víťaza by mohla poškodiť dobré meno podujatia.

Zvýšené hodnoty salbutamolomu

Froome sa stále neočistil od dopingových podozrení. Vyšetrujú ho v súvislosti so zvýšenými hodnotami lieku proti astme salbutamolom počas minuloročnej Vuelty. Podľa denníka Le Monde Froomov tím Sky napadol rozhodnutie organizátorov na arbitrážnom súde. Tohtoročná Tour sa začína už najbližšiu sobotu 7. júla a potrvá až do 29. júla.

„Chceme sa vyhnúť tomu, čo tento rok zažili organizátori Giro d´Italia. A síce, že za menom Froome a jeho celkovým víťazstvom sa objavilo hviezdička, že je podmienečné,“ píše francúzsky denník Le Monde. ASO cituje článok 28 vo svojich pravidlách, ktorým si „výslovne vyhradzuje právo odmietnuť účasť alebo vylúčiť z podujatia jednotlivca alebo tím, ktorých prítomnosť by mohla poškodiť imidž alebo reputáciu ASO, resp. športovej udalosti ním organizovanej.“

Froome vlani po štvrtý raz ovládol Tour de France a potom po prvý raz v kariére získal celkové triumfy aj na Vuelte a tohtoročnom GIro d´Italia. Froome a jeho tím Sky striktne odmietajú vedomé porušenie antidopingových pravidiel v podobe enormného nárastu povolenej dávky salbutamolu v cyklistom použitom spreji proti astme.

Zvýšenú dávku mu odporučil lekár

Dvojnásobne namerané množstvo oproti normálu sa snažia vysvetliť zmenenou reakciou tela na salbutamol, ktorá sa mení od človeka k človeku aj na základe environmentálnych faktorov, akým je napríklad dehydratácia organizmu. Tím Sky tvrdí, že Froome na odporúčanie lekára musel vziať zvýšenú dávku salbutamolu po akútnych symptómoch astmy počas záverečného týždňa vlaňajšej Vuelty.

„Z môjho pohľadu som neurobil nič zlé, toto moje stanovisko je od začiatku nemenné,“ povedal Chris Froome vo videointerview na Sky Sports. „Ak nebudem môcť nastúpiť na Tour de France, bude to pre mňa veľmi ťažké, keďže som naozaj nič zlé neurobil. Ak by som bol vinný, nesnažil by som sa pretekať,“ doplnil Froome.

Tridsaťtriročný rodák z kenského Nairobi sa chce pokúsiť o piate celkové víťazstvo na najprestížnejších etapových pretekoch v kalendári. Tým by vyrovnal rekord ďalších štyroch cyklistov, ktorí triumfovali na francúzskych cestách rovnako v piatich prípadoch. Sú nimi Španiel Miguel Indurain, Belgičan Eddy Merckx a Francúzi Jacques Anquetil a Bernard Hinault).