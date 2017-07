Froome je po páde na Tour de France v pohode, prišiel iba o časť kože na zadku

LIÉGE 3. júla (WebNoviny.sk) – Prvý týždeň Tour de France s početnými rýchlymi koncovkami etáp na rovine nemajú radi cyklisti usilujúci sa o čo najlepší výsledok v celkovej klasifikácii.

Nedeľňajšia 2. etapa z Düsseldorfu do Liége názorne ukázala, prečo je to tak.

Približne 30 km pred cieľom na klzkej vozovke došlo k hromadnému pádu pretekárov z čelných pozícii v pelotóne. Za Švajčiarom Retom Hollensteinom z tímu Kaťuša-Alpecin sa postupne zosypali ďalšie známe mená vrátane silnej zostavy Sky na čele s obhajcom celkového triumfu a trojnásobným víťazom TdF Christopherom Froomom.

Popadali Michal Kwiatkowski, Luke Rowe aj Christian Knees a dokonca aj vedúci muž celkovej priebežnej klasifikácie Geraint Thomas. Prakticky ihneď bol však na nohách aj bicykli a na rozdiel od Frooma nemusel absolvovať stíhaciu jazdu pretekárov vpredu. Froome napokon po výmene bicykla v pohode došiel do cieľa na 37. mieste v čase víťazného Kittela. Potom však upaľoval do tímového autobusu, aby si vymenil roztrhnutú časť odevu na zadnej časti tela.

“Nemám žiadne zranenia, našťastie,” referoval po 2. etape Christopher Froome na webe Cyclingnews a ďalej pokračoval: “Iba som stratil trochu kože na zadku. Ale taká je povaha pretekov. vedeli sme, že v daždi sa bude šmýkať. Keď idete so svojím číslom do etapy, vždy riskujete, že sa niečo môže stať. Dnes to bolo o tom, že jazdci predo mnou sa vzájomne dotkli kolesami a v tej rýchlosti sa už nedalo vyhnúť pádu. Všetko je však v poriadku a etapu sme dokončili bez časového manka na našich hlavných súperov.”

Pred 3. etapou Froomovi patrila v celkovom poradí 6. priečka s odstupom 12 sekúnd na lídra, zároveň krajana a tímového kolegu Gerainta Thomasa. V prvej osmičke “GC” boli pred pondelkovým presunom z Belgicka do Francúzska až štyria cyklisti z tímu Sky, čo signalizuje opätovne obrovskú silu tohto družstva v boji o žltý dres na ceste do Paríža.