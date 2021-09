Froome patrí k výnimočným cyklistom, chce jazdiť do štyridsiatky a má nesplnený sen

Len sedem cyklistov sa môže pochváliť tým, že zvíťazilo na všetkých troch súčastiach slávnej Grand Tour. Jeden z nich je práve na pretekoch Okolo Slovenska a volá sa Christopher Froome.

Tridsaťšesťročný Brit je štvornásobný víťaz Tour de France, dvojnásobný šampión Vuelty a raz vyhral aj Giro d’Italia. Fenomenálne obdobie zažil najmä v rokoch 2017 a 2018, keď v rozpätí 16 mesiacov triumfoval na Tour de France, Vuelte aj Gire.

Pokus o víťazstvo

Od pamätného triumfu na Gire spred troch rokov sa však zatiaľ márne pokúša o ďalšie víťazstvo. Sužovaný zdravotnými problémami po ťažkom páde na pretekoch Critérium du Dauphiné v júni 2019 iba hľadá fazónu niekdajšieho šampióna veľkých pretekov.

Na tohtoročnej Tour de France skončil v poli porazených na 133. mieste s odstupom vyše štyroch hodín na víťazného Slovinca Tadeja Pogačara a po prvej etape pretekov Okolo Slovenska mu v celkovom poradí patrí 68. pozícia.

Problémy s kondičkou

„Musím stále pracovať na pretekovej intenzite a zvyknúť si na to. Cítim sa dobre, moje čísla sa zlepšujú, ale stále nemám dostatok sily s udržaním energie na vyššej úrovni. Na začiatku sezóny som mal problémy s akceleráciou, ale aj to sa už zlepšilo. Pred dvoma rokmi na Dauphiné to bol najhorší pád mojej kariéry, veď som si zlomil nohu na dvoch miestach a mal som aj ďalšie polámané kosti. Stále sa z toho zotavujem,“ uviedol Christopher Froome v rozhovore zverejnenom na webe cycling-info.sk.

Nikto nemá zaručené, že po takom páde môže pokračovať v kariére. Froome si to uvedomuje a váži si to.

„Ja som tú šancu dostal a som za to vďačný. Je to ako nový začiatok a som odhodlaný pokračovať v kariére. Musím popracovať najmä na fyzickej stránke. Verím, že sa ešte dostanem do topformy z predchádzajúcich rokov,“ pokračoval sympatický rodák z kenského Nairobi.

Nemá vlastné ambície

Pre Frooma bola slávna Tour de France rok čo rok najväčšou výzvou, ktorú napokon štyrikrát doviedol do víťazného konca, a to v edíciách 2013, 2015, 2016 a 2017.

Všetky tieto víťazstvá dosiahol v osvedčenom tíme Sky (neskôr Ineos), kde mal vybudované perfektné zázemie. Dnes je súčasťou mladého tímu Israel Start-Up-Nation, v ktorom najmä rozdáva skúsenosť mladým pretekárom. To však neznamená, že už nemá vlastné ambície do budúcnosti.

Vzrušujúce aj náročné

„Všetky víťazstvá na Tour de France boli ťažké, najviac vzrušujúce bolo to prvé. Posledné štvrté bolo zasa asi najnáročnejšie. Ešte zopár rokov si chcem užívať jazdu na bicykli v profipelotóne. Chcem jazdiť do štyridsiatky a mám aj svoje plány do zvyšku kariéry,“ vyhlásil Froome.

Na otázku, či má ešte pred sebou nejaký nesplnený sen, odpovedal jednoznačne: „Je ním piate víťazstvo na Tour de France. Chcel by som sa zaradiť medzi tých pár cyklistov, ktorým sa to podarilo. Potrebujem preto tvrdo pracovať a dostať sa na predchádzajúcu úroveň.“

Pohľad do historických štatistík ukazuje, že len štyria cyklisti v histórii triumfovali na Tour de France päťkrát. Sú nimi nenapodobiteľný Belgičan Eddy Merckx, španielsky elegán Miguel Indurain a francúzske legendy Jacques Anquetil a Bernard Hinault. Hneď za nimi nasleduje Froome so štyrmi víťazstvami.