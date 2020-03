Funkcie dostanú odborne a eticky pochybní ľudia, INEKO žiada zmenu od Matovičovej vlády

Vedúce pozície vo verejnej správe sa obsadzujú za zatvorenými dverami, a tak sa do funkcií dostávajú aj odborne a eticky pochybní ľudia. Vo svojom blogu to uvádza Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), ktorý vyzýva novú vládu na zmenu.

Zmeny budú rozsiahlejšie

Podľa Alžbety Tibenskej a Petra Goliaša z inštitútu sa môžu ľudia na vedúce pozície transparentne vyberať aj bez toho, aby bolo potrebné meniť legislatívu. Zmeny by boli nutné, ak by mal byť účinok komplexný a dlhodobý.

Na základe doterajších skúseností INEKO predpokladá, že po zmene vlády príde aj ku personálnym zmenám na rôznych úradoch či ministerstvách, pričom zrejme budú rozsiahlejšie ako v roku 2016. Tiež sa podľa nich dá predpokladať, že väčšina pozícií sa nebude obsadzovať pod dohľadom verejnosti.

Nebýva totiž zvykom, aby bol zverejnený napríklad zoznam prihlásených kandidátov a ich životopisy, hodnotiace kritériá, zoznam členov komisie, výsledky a poradie kandidátov, alebo by boli kandidáti vypočutí verejne.

Šance na vyššiu odbornosť

Podľa analytikov táto prax nie je správna. Ako uvádzajú, najmä dôležité verejné funkcie by mali byť obsadzované transparentne, aby sa predchádzalo výberu vopred dohodnutých ľudí bez potrebných skúseností a morálneho kreditu.

„Transparentný výber vedenia zlepšuje šance na vyššiu odbornosť a nezávislosť inštitúcie od záujmových skupín a iných vplyvov, čím sa zvyšuje jej dôveryhodnosť,“ zdôvodňujú.

Na to, aby sa do vedúcich pozícií vo verejnej správe vyberali ľudia transparentne, nie je podľa inštitútu potrebné meniť legislatívu. „Verejné výzvy na prihlasovanie kandidátov, transparentné kritériá odbornosti, verejné vypočutia pred odbornou komisiou, zverejňovanie dôležitých dokumentov a audio/video záznamov na internete či iné z odporúčaní INEKO by sa mohli už pri najbližšej významnej nominácii stať súčasťou bežnej praxe. Takýto posun je však závislý na iniciatíve jednotlivých verejných zástupcov,“ uvádzajú analytici.

Nutná zmena zákonov

Zároveň dodávajú, že aby bol účinok komplexný a dlhodobý, bude nutná aj zmena zákonov. Napríklad zákona o štátnej službe, zákona o výkone práce vo verejnom záujme, zákona o štátnom podniku, ako aj revízia osobitných zákonov týkajúcich sa výberových konaní v jednotlivých inštitúciách.

„Nová vláda sa verbálne stavia do pozície zástancu vyššej transparentnosti a boja proti korupcii. Práve pri obsadzovaní riadiacich funkcií v štáte má možnosť ukázať túto ambíciu aj v praxi. V porovnaní s doterajšími skúsenosťami by šlo doslova o revolúciu vo zvyšovaní transparentnosti,“ dodáva INEKO.

Tento rok sa končia funkčné obdobia desiatkam osôb vo vedúcich pozíciách kľúčových verejných inštitúcií. Mandát vyprší napríklad generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi a predsedníčke Úradu pre ochranu osobných údajov Soni Pőtheovej.

Už v súčasnosti prebieha výberové konanie na predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Nový parlament čaká aj voľba predsedu a podpredsedu Úradu pre elektronické komunikácie a poštové služby či predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

„Dlhodobo neobsadený je tiež post viceguvernéra Národnej banky Slovenska či podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie,“ pripomínajú analytici.