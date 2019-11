Fusko odchádza z postu šéfa biatlonu spokojný, ale dôvod svojho odvolania nepozná

Dobrý pocit z dosiahnutých výsledkov a svojej štvorročnej práce má bývalý prezident Slovenského zväzu biatlonu (SZB) Tomáš Fusko aj napriek tomu, že sa na mimoriadnom valnom zhromaždení nedozvedel dôvod svojho odvolania a nepozná ho doteraz. Uviedol to utorok na tlačovej besede v sídle SZB v Banskej Bystrici, pričom skonštatoval, že zo stanov a štatútu prezidenta mu nebolo nič vytknuté.

Nie je jasné, čo je mandát

V stanovách nie je podľa Fuska presne uvedené, čo znamená odobratie mandátu prezidentovi a nie je jasné, ani čo je mandát. „Neviem, či musím v najnutnejších činnostiach konať, aby som odvrátil prípadné riziká a neviem ani, čo sú to minimálne úkony,“ uviedol s tým, že napriek konzultácii s právnikom nevie, čo môže robiť.

„Je potrebné, aby tí, ktorí moje odvolanie organizovali, začali konať, pretože máme pred sezónou a to načasovanie bolo absolútne nevhodné,“ skonštatoval Fusko.

Bývalý prezident odchádza po štyroch rokoch spokojný s tým, že klubom sa vrátili peniaze, na ktoré mali nárok a podarilo sa výrazne znížiť dlhy zväzu.

„Som hrdý, že sa nám darí plniť si záväzky a pravidelne posielame financie do klubov, aby mohli trénovať, športovať a aby mali tréneri mzdu,“ uviedol Fusko. Teší ho rozvoj projektov, ktoré sa podarili a tiež opätovné získanie A-licencie.

„Týmto sa nám otvorili dvere do sveta, pretože tu máme schopný tím a môžeme sa uchádzať o Svetový pohár, ktorý si naši fanúšikovia zaslúžia. Spravili sme dobrý základ pre budúce generácie.“

Opäť bude robiť trénera

Fusko zostane pri biatlone aj naďalej, napríklad pri organizovaní súťaží alebo ako rozhodca. „Spolu s rektorom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sme založili UMB biatlon tím a som tam evidovaný ako šéftréner. Máme prvých pretekárov a teším sa, že budem s mládežou a opäť robiť trénera,“ dodal na záver.

Odvolanie Fuska nemá vplyv na postavenie SZB na medzinárodnom poli. „Medzinárodná biatlonová únia (IBU) sa v zásade nestará do vnútorných záležitostí svojich členov. V tejto chvíli nemôžem povedať, že by to malo nejaký dopad na postavenie SZB v rámci medzinárodného biatlonu,“ uviedol člen exekutívy IBU Igor Lehoťan s tým, že mu v slovenskom biatlone chýba kontinuita práce a negujú sa pozitíva, ktoré boli v každej ére predchádzajúcich prezidentov.

Tomáša Fuska odvolali z postu prezidenta Slovenského zväzu biatlonu na mimoriadnom valnom zhromaždení SZB v sobotu 9. novembra v Osrblí. Podľa denníka Šport nespokojná časť členskej základne na M-VZ vyčítala Fuskovi štýl vedenia zväzu v minulých mesiacoch, komunikáciu s členmi a nedostatočné finančné zabezpečenie pre mládežnícke tímy.

V prezídiu SZB sa udiali aj ďalšie zmeny. Staronovým viceprezidentom pre reprezentáciu je Peter Kazár a novým pre ekonomiku Maroš Badáň. Zároveň odstúpil viceprezident pre technické záležitosti Ondrej Kosztolányi. V prezídiu zostali Jaroslava Lauková (za kluby), Pavol Hurajt (za športovcov) a Ľubomír Machyniak (mládež).