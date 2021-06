Futbal išiel bokom, kolaps a oživovanie Christiana Eriksena silno zasiahli hráčov aj fanúšikov

Kolaps dánskeho futbalistu Christiana Eriksena počas sobotňajšieho zápasu s Fínmi na majstrovstvách Európy vo futbale vyvolal búrku emotívnych reakcií. Futbalová Európa si už v treťom zápase šampionátu, na ktorý čakala netradične až päť rokov, uvedomila že zdravie stredopoliara Interu Miláno je momentálne oveľa dôležitejšie ako dianie na trávnikoch.

„Za 25 rokov som nezažil náročnejší a emotívnejší prenos z futbalového zápasu. Rýchlo sa uzdrav, Christian,“ odkázal dánskemu stredopoliarovi anglický televízny expert Gary Lineker. Eriksenov belgický spoluhráč v Interi Miláno Romelu Lukaku po góle do siete Ruska vo večernom sobotnom zápase sa postavil pred kamery a nahlas zakričal: „Chris, bojuj! Zbožňujem ťa.“

Jeden z najťažších zápasov kariéry

Podporná reakcia prišla aj z najväčšieho európskeho futbalového fóra. „Želám Christianovi rýchle a úplné uzdravenie a modlím sa za jeho rodinu, aby si zachovala silu a vieru. V takých momentoch sa ukazuje, ako je futbalová rodina jednotná. Futbal je krásny, aj Christian ho robí takým,“ vyhlásil prezident UEFA Aleksander Čeferin.

Po dlhých minútach neistoty prišla z kodanskej nemocnice povzbudzujúca správa, že Eriksen komunikuje na lôžku so svojimi spoluhráčmi a z najhoršieho je vonku. Aj vďaka tejto informácii napokon obe zúčastnené strany súhlasili s pokračovaním zápasu, ktorý sa skončil nečakaným triumfom Fínov 1:0. Strelec jediného gólu Joel Pohjapalo však svoj presný zásah neoslavoval.

„Rozhodli sme sa spolu s hráčmi súpera vrátiť na trávnik a dohrať zápas. Sme hrdí na to, že sme zvíťazili, ale od osláv máme ďaleko. Atmosféra po návrate do zápasu bola úplne iná ako predtým. Celkovo to bol jeden z najťažších zápasov mojej kariéry,“ uviedol fínsky útočník Teemu Pukki.

Hráči dostali deň voľna

„Udalosť s Eriksenom ma hlboko zasiahla. Je neuveriteľné, že hráči sa vrátili na trávnik a odohrali druhý polčas. Eriksenov kolaps najviac zasiahol Simona Kjaera, ktorý je jeho dobrý kamarát. Snažil sa odohrať druhý polčas, ale v 63. min som ho radšej vystriedal. Celkovo však bolo lepšie dohrať to dnes ako zajtra po prebdenej noci so zlými pocitmi,“ vyhlásil tréner Dánov Kasper Hjulmand.

Na Eriksena nezabudli ani futbalisti mimo európskeho šampionátu. Jeho marocký spoluhráč z Interu Miláno Ashraf Hakimi po góle do siete Burkiny Faso v prípravnom zápase ukázal do kamery šesť zdvihnutých prstov na rukách, dve na ľavej a štyri na pravej, Tým symbolizoval dvadsaťštvorku, číslo dresu, ktorý nosí Eriksen v Interi Miláno.

Vedenie dánskej reprezentácie v nedeľu ráno informovalo, že hráčom zrušili tréningy a dali deň voľna. Rovnako predbežne uťali všetky mediálne aktivity tímu.