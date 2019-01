Je to sen hrať s hráčmi ako Lionel Messi či Luis Suárez, tvrdí Kevin-Prince Boateng

BARCELONA 22. januára (WebNoviny.sk) – Ghanský futbalista Kevin-Prince Boateng nečakane zamieril na hosťovanie do FC Barcelona.

Po príchode do metropoly Katalánska uviedol, že si uvedomuje, že zrejme nebude hrať v základnej zostave, ale zároveň verí, že by v klube mohol zotrvať dlhšie ako do konca sezóny.

„Keď som sa dozvedel o záujme Barcelony, bolo to neuveriteľné. Je to sen a česť hrať s hráčmi ako Lionel Messi či Luis Suárez,“ cituje rodáka z Berlína portál football-italia.net.

Takisto sa vyjadril, že La Liga je podľa neho najlepšia a najatraktívnejšia futbalová súťaž na svete. Boateng v nej pôsobil už v sezóne 2016/17. V drese Las Palmas odohral 28 ligových duelov, v ktorých strelil desať gólov. V minulosti hral aj za AC Miláno, dosiaľ naposledy si obliekal dres Sassuola.