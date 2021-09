Futbal: ŠK Slovan Bratislava - FC Kodaň (online - Európska konferenčná liga)

Futbalisti Slovana Bratislava hrajú vo štvrtok od 18.45 proti FC Kodaň svoj úvodný zápas v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy.

Vo štvrtok to je aj súboj dvoch nezdolaných lídrov dánskej a slovenskej najvyššej súťaže. FC Kodaň nazbieral v ôsmich zápasoch 20 bodov za šesť víťazstiev a dve remízy, Slovan má zo šiestich súbojov vo Fortuna lige päť víťazstiev a jednu remízu. Poľský brankár Kamil Grabara, ktorý do Kodane prestúpil v lete z FC Liverpool, zatiaľ naposledy inkasoval ešte 19. augusta. FC Kodaň odvtedy vyhral štyri duely v rade so skóre 13:0.

V rovnakom čase sa hrá aj ďalší súboj v F-skupine medzi Lincoln Red Imps – PAOK Solún.