Futbalista Erik Grendel po poslednom zápase vyhlásil, že jeho dni v Spartak Trnava sú zrejme zrátané

TRNAVA 24. januára (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalista Erik Grendel bezprostredne po poslednom zápase Spartaka Trnava v Európskej lige UEFA 2018/2019 vyhlásil, že jeho dni v tíme „andelov“ sú zrejme zrátané.

Krízový režim

Napokon však rozhodnutie zmenil a v pozícii jedného z najlepších hráčov v Trnave zotrval. Väčšina pilierov kádra Spartaka pritom odišlo. Grendel chce dodržať zmluvu, ktorá platí do konca aktuálnej sezóny.

„Čo príde, to ukáže až čas. Prežili sme dobrý polrok. Či budeme tu alebo niekde inde, to neviem. Verím, že si nájdeme dobré angažmány a budeme pokračovať v nastavenom trende.

Vždy chcem hrať o najvyššie priečky, takže pokiaľ má Trnava fungovať v krízovom režime, ako sa hovorí, asi by to nebolo pre mňa. Nechcem hrať o záchranu, to ma nebaví,“ prezradil niekdajší stredopoliar Slovana Bratislava po zápase s Fenerbahce Istanbul aj pre agentúru SITA.

O jeho pokračovanie v Spartaku sa zaslúžil Vladimír Poór, ktorý je stále hlavný akcionár trnavského klubu. „Zostávam, pretože pán Poór o to veľmi stál. Máme spolu korektné vzťahy. Na druhej strane, prestup, na ktorý som sa spoliehal, nevyšiel. Ďalšie ponuky, ktoré prišli, neboli podľa mojich predstáv,“ povedal pre oficiálnu internetovú stránku Spartaka Trnava. Grendel veril, že jeho ďalšie futbalové kroky povedú na Cyprus, ale nestalo sa tak.

Ďalšia spolupráca

„Mal som ponuku z tamojšej Famagusty. Nevyšlo to nie kvôli podmienkam, ale vo finále sa tréner rozhodoval medzi mnou a švajčiarskym futbalistom. Vybral si jeho. Na túto ponuku som sa spoliehal najviac. Keď som oznámil, že odídem, sme to riešili. Následne prišla možnosť hrať v Kazachstane. Po rozhovoroch s rodinou som ju odmietol.

Chcem byť doma s deťmi, za tie peniaze mi určite nestojí, aby som ich nevidel vyrastať. Od začiatku mi pán Poór hovoril, aby som sa nikam neponáhľal. Deklaroval, že bude rád, ak zostanem. Dohodli sme sa na ďalšej spolupráci – minimálne do leta. Čo bolo, je už za mnou, sústredím sa na prítomnosť,“ skonštatoval.

Grendela teší, že so Spartakom to napokon ani zďaleka nie je také zlé, ako sa najprv zdalo. „Prvý signál vyslal pán Poór – hlavný akcionár. Keby nebolo jeho snahy, hľadal by som si niečo ďalej. Presvedčil ma, že to nebude zlé,“ uviedol 30-ročný stredopoliar.

Veľkí favoriti

Trnavu čaká neľahká úloha. V úvode jarnej časti sezóny 2018/2019 bude bojovať o účasť medzi elitným sextetom v tabuľke Fortuna ligy. Spartak má na na ôsmom mieste na šiestu Nitru trojbodové manko, no veľmi náročný žreb. „Andelov“ čakajú zápasy proti Žiline, Dunajskej Strede, Slovanu Bratislava a Seredi. „Ešte je ďaleko, aby sme riešili Žilinu.

Samozrejme, postavenie v tabuľke nie je lichotivé. O body sme prišli v súbojoch, kde sme ich mali získať. V prvých kolách sa od nás nebude nič čakať, keďže nastúpime proti veľkými favoritom. Naopak, môže to byť pre nás výhoda. Všade sa rozpráva, akí sme slabí, rozbití. O to viac sa musíme vzchopiť a prekvapiť,“ povedal rodák z Handlovej.

„Sezónu treba dohrať so cťou. Určite nepôjdeme do zápasov odovzdane, porazeno. Chceme vyťažiť čo najviac sa bude dať. Čaká nás štvrťfinále Slovenského pohára, stále máme o čo hrať,“ uzavrel Erik Grendel.