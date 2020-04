Futbalisti MFK Ružomberok pomáhajú seniorom

Bobček: Človek sa teší, že môže prísť zase medzi spoluhráčov a zároveň pomôcť starším ľuďom.

Nestretli sa na zelenom „koberci“, ale za jedným veľkým stolom. Na pôde Občianskeho združenia Ružomberčan si dali rande hráči ružomberského fortunaligistu – Matej Čurma, Dalibor Takáč, Martin Regáli, Lukáš Kojnok, Timotej Múdry, Miroslav Almaský, Matúš Kmeť a Tomáš Bobček spolu s hlavným trénerom Jánom Hasprom.

„Pomáhame ´ózetku´, do obálok vkladáme rúška spolu s letáčikmi, ktoré obsahujú dôležité informácie o koronavíruse. Nuž a tento týždeň ich budeme roznášať ľuďom. Túto mimofutbalovú aktivitu vnímam veľmi pozitívne. Pomáhame dobrej veci a zároveň je to pre nás príjemné vyplnenie voľného času, ktorého momentálne máme pomerne dosť,“ informoval nás pri vstupe do „dielne“ pravý bek Ruže Matej Čurma.

Haspra predchádzajúci týždeň už s jednou partiou absolvoval misiu s hygienickými produktami po domoch sociálnych služieb a charitatívnych a komunitných centrách dolného Liptova. Teraz, tréner, netréner, vytvoril s hráčmi a s ich partnerkami jednoliaty pracovný tím. „Keďže majiteľ nášho klubu Milan Fiľo v mimoriadne ťažkej spoločenskej situácii finančne podporil výnimočnú pomoc hlavne pre o niečo skôr narodených členov Občianskeho združenia Ružomberčan, je našou povinnosťou a zároveň cťou, priložiť ruku k dielu,“ vravel kouč mužstva spod Čebraťa.

„Je to veľmi cenná dobrovoľná iniciatíva. Páči sa mi, ako sa chalani vynašli, keď si dnes zavolali aj partnerky. V pondelok už plánujeme absolvovať prvý okruh s rúškami. Tie budeme rozdávať našim členom nad 50 rokov,“ dala sa počuť očividne spokojná Jana Streitová z „Ružomberčana“ ktorá už niekoľko dní intenzívne dumá, ako „zodpovedne“ doručiť obálky k ich adresátom. „V rámci aktivít nášho OZ Ružomberčan sme minulý týždeň rozdávali domovom sociálnych služieb papierovú hygienu od Harmaneckých papierní a vďaka finančnej pomoci pána Fiľa postupne rozdáme 20 tisíc ochranných textilných rúšok,“ dodala šéfka OZ Ružomberčan.

Chalani si „sáčkovanie“ užívali. „Som veľmi rád, že hlavne v období, keď mám kopec voľna, môžem byť takto prospešný,“ vravel mladý útočník Tomáš Bobček. „Nie je to žiadna namáhavá práca, skôr oddych. Človek sa teší, že môže prísť zase medzi spoluhráčov a zároveň pomôcť starším ľuďom. Nevedel som, že dnes tu budú aj ´baby´, inak by som asi neprišiel sám.“

„Aspoň nám to ide rýchlejšie, takisto spoločnosť je príjemnejšia, keď chlapci stiahli svoje frajerky. Bol som rád, že tréner nás oslovil a môžem byť súčasťou tejto ušľachtilej akcie,“ vravel ďalší mladík, 22 – ročný Lukáš Kojnok, ktorý pripojil aj vlastné pocity z futbalovej karantény. „Je to ťažké byť bez tréningov a zápasov, no musíme to zvládnuť. Zväčša chodím behať do lesíka nad sídliskom Klačno a odtiaľ do Čutkova. Doma cvičím, no sadnem aj na bicykel. Drvivú väčšinu času trávim v byte a do obchodu odskočím iba s rúškom a rukavicami.“

Občianske združenie Ružomberčan, ktoré založili bývalí zamestnanci SCP a priatelia Ružomberka v júni 2017, má momentálne takmer 9 000 členov a patrí k najsilnejším občianskym platformám na prinášanie riešení pre zlepšenie života v regióne Dolného Liptova. OZ ponúka riešenia pre zlepšenie života rodín, seniorov a detí. Presadzuje vytvorenie podmienok a prijatie takých opatrení, ktoré zabezpečia dlhodobý rozvoj podnikania a priemyslu v Ružomberku, prispieva k nárastu turizmu v regióne formou zatraktívnenia turistických chodníkov a kultúrno-historických objektov. V neposlednom rade pomáha Ružomberku pri riešení neúnosnej dopravnej situácie v meste.

