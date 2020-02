Futbalisti Senice majú nového trénera, najvyššiu súťaž uprednostnil pred Popradom

Krátko pred začiatkom jarnej časti futbalovej Fortuna ligy 2019/2020 prišlo v klube FK Senica nielen k zmenám vo vlastníckej štruktúre, ale aj v realizačnom tíme. Doterajšieho trénera Záhorákov Michala Ščasného vo funkcii nahradil Jozef Olejník, pričom so Seničanmi sa dohodol na spolupráci do konca aktuálnej sezóny.

„V Senici budem pôsobiť vo funkcii hlavného trénera A-mužstva. Ponuka prišla v nedeľu. Nechal som si čas na rozmyslenie v priebehu jedného-dvoch dní a následne sme sa dohodli priebežne do konca tohto ligového ročníka,“ vyhlásil Olejník pre agentúru SITA.

Pomerne úzky hráčsky káder

Otázka jeho asistentov a jeho najbližších spolupracovníkov je zatiaľ otvorená. „Určite sa pracuje aj na realizačnom tíme. Mám svoju predstavu. Došlo k osloveniu niekoľkých ľudí, ktorých som navrhol a s ktorými by som chcel spolupracovať. Už je to len o tom, či nájdu spoločnú reč s klubom. Do toho už neviem vstúpiť a preto zatiaľ nepoviem žiadne mená,“ dodal 45-ročný kouč.

Pri zmienke, že Senica má niekoľko dní pred jarnou ouvertúrou v Dunajskej Strede pomerne úzky hráčsky káder, s nadhľadom poznamenal: „Máme málo hráčov, ale dobrých… V stredu sa na tréningu zúčastnilo 20 hráčov a traja brankári. Nebudem však konkrétny, pretože viacerí ešte nie sú papierovo doriešení.“

Prichádza z Popradu

Olejník prichádza do nového pôsobiska z manažérskej pozície v druholigovom FK Poprad. Najsilnejšou motiváciou, prečo sa rozhodol odísť z klubu so stabilizovaným zázemím do klubu, kde sa momentálne mnoho otázok rieši za pochodu, bola možnosť pracovať ako hlavný tréner v najvyššej súťaži.

„V Poprade som našiel skvelých ľudí, či už majiteľ klubu, Stano Šesták a ďalší, ale práve preto, že je to najvyššia súťaž a takáto príležitosť sa už nemusí opakovať, som sa rozhodol prijať túto ponuku,“ zakončil Jozef Olejník.