Futbalisti ŠK Slovan Bratislava splnili cieľ, výkon „belasých“ v Prištine pochválil aj tréner Kozák

Futbalistom ŠK Slovan Bratislava sa podarilo splniť cieľ, s ktorým v úvode aktuálneho týždňa cestovali do Kosova. V utorok podvečer zvíťazili v Prištine nad tamojším šampiónom KF Feronikeli 2:0 a vybojovali si postup do 3. predkola Európskej ligy 2019/2020.

Hráči splnili taktické zámery

Úspechom v odvete mužstvo trénera Jána Kozáka ml. potvrdilo minulotýždňový domáci triumf nad týmto súperom 2:1.

„Vedeli sme, že začiatok bude dôležitý, pretože domáci boli tí, ktorí potrebovali vyhrať. Veci, na ktorých sme pracovali dva dni, chlapci preniesli na ihrisko a splnili to, čo sme si povedali ešte pred zápasom. Najviac ma teší, že hráči vnímajú, čo od nich chceme a v podstate do bodky splnili taktické zámery,“ uviedol Kozák ml. prostredníctvom oficiálnej klubovej stránky.

„Belasých“ upokojil už v 19. minúte zásah argentínskeho ľavého obrancu Vernona De Marca Morlacchiho. Centroval mu naň maďarský „špílmacher“ Dávid Holman, ktorý desať minút po prestávke uzavrel gólový účet stretnutia.

„Myslím si, že me urobili ďalší krok vpred. Prial som si, aby v druhom polčase bolo na domácich tribúnach ticho, čo sa skutočne stalo. Aj domáci priaznivci cítili, že zápas máme pod kontrolou,“ povedal kormidelník Slovana Holman.

Dôležitý úvodný gól De Marca

Aj podľa strelca víťazného gólu De Marca zahrali Bratislavčania inteligentne a dobre po taktickej stránke.

Dvadsaťšesťročný rodák z Rosaria nastúpil v priebehu troch dní na tretí duel. V sobotu večer zasiahol do fortunaligového stretnutia s Michalovcami (3:0), v nedeľu dopoludnia hral za „béčko“ v II. lige proti Skalici (4:0) a objavil sa aj v zostave Slovana v Kosove.

„Hráč musí byť vždy stopercentne pripravený na to, že naskočí do zápasu. Snažil som sa odviesť čo najlepší výkon. Pre mňa ako obrancu je strelený gól niečo navyše, keďže mojou úlohou je práve gólom zabraňovať. Samozrejme, teším sa, že som strelil dôležitý gól, ktorý nám výrazne pomohol a dostal nás do väčšej výhody,“ poznamenal hráč, ktorý ostatné dve sezóny strávil na hosťovaní v poľskom Lechu Poznaň.

V hre „belasých“ bolo srdce

Brankár Dominik Greif si vo štvrtom tohtosezónnom dueli v pohárovej Európe prvýkrát udržal čisté konto.

„Podali sme lepší výkon než v predchádzajúcich zápasoch. V našej hre bolo potrebné srdce, vrátila sa do nej bojovnosť. Súper potom cíti, že sme si neprišli iba prihrávať loptu. Protivník hral ofenzívnejšie než u nás v Bratislave, ale zvládli sme to. Pomohol nám rýchly gól. Potom sa už hralo tak, ako sme si priali my. Čakali sme na brejky a dali druhý gól, takže spokojnosť. Rovnako ma teší aj čisté konto,“ poznamenal gólman širšieho reprezentačného kádra.

Bratislavčania sa v 3. predkole EL v majstrovskej vetve stretnú s horším tímom z konfrontácie 2. predkola Ligy majstrov medzi írskym Dundalkom a azerbajdžanským Karabachom – súpera spoznajú v stredu večer. Aj v predchádzajúcich štyroch sezónach figuroval Slovan v kvalifikačných kolách Európskej ligy, ale neprenikol do skupinovej fázy. V nej sa v aktuálnej dekáde predstavil už dvakrát – v ročníkoch 2011/2012 a 2014/2015.