Futbalisti Slovana strelili štyri góly, po 5. kole Fortuna ligy je bez straty bodu aj MŠK Žilina

Futbalisti MŠK Žilina a Slovana Bratislava sú bez straty bodu aj po 5. kole slovenskej najvyššej súťaže Fortuna ligy. „Šošoni“ na domácom trávniku zvíťazili nad Nitranmi 3:0 a „belasí“ si poradili so Sereďou v jej prechodnom domove v Myjave ešte jednoznačnejšie 4:0.

V drese Žiliny opäť zažiaril iba 18-ročný záložník Ján Bernát, ktorý je s piatimi gólmi aktuálne najlepším strelcom súťaže.

Žilinčania od začiatku stretnutia kontrolovali dianie na ihrisku a súpera nepúšťali do šancí. V 17. min si Bernát narazil loptu na hranici pokutového územia s útočníkom Róbertom Boženíkom a vydarenú akciu zakončil presnou strelou k žrdi. Desať minút pred odchodom do šatní sa zase objavil v šestnástke Nitry nebezpečný Bernát a z dorážky pridal už svoj piaty gól v ligovom ročníku.

V druhom polčase žilinskí futbalisti pokračovali v dobrom výkone, ktorý korunovali ešte v 84. min gólovou strelou Dávida Ďuriša. Zverenci trénera Jaroslava Kentoša v tejto sezóne zvíťazili už v šiestom súťažnom vystúpení v rade.

„Belasí“ s premiešanou zostavou

Tréner Ján Kozák mladší v dueli proti Seredi podľa očakávania premiešal zostavu Slovana Bratislava oproti súboju Európskej ligy v Írsku.

Priestor na ihrisku dostali viacerí hráči z lavičky a futbalisti z hlavného mesta napriek tomu nemali so súperom problém. V 24. min sa vydal na ofenzívny výlet slovinský obranca Kenan Bajrič, vnikol až do pokutového územia a vydareným lobom skóroval. Ešte do prestávky sa presadil aj ďalší člen hosťujúcej defenzívy.

Ukrajinec Arťom Suchockij si našiel miesto v strede šestnástky, využil presnú prihrávku z krídla a zblízka pohodlne napol sieť. V druhom polčase spečatili hladký triumf Slovana slovinský kanonier Andraž Šporar a Brazílčan Rafael Ratao. Stále tak platí, že Bratislavčania pod koučom Kozákom iba víťazia.

Castaňeda sa blysol dvoma gólmi

Úvodná polhodina zápasu medzi Senicou a Ružomberkom patrila venezuelskému útočníkovi Záhorákov Frankovi Castaňedovi. Juhoamerický futbalista sa po dvoch podobných kombináciách ocitol vo veľkých šanciach a v oboch prípadoch bol z toho napokon gól.

V prvom po prihrávke za obranu poľahky skóroval a v druhom si vybojoval pokutový kop. Penaltu najskôr nepremenil, ale Ivan Krajčírik loptu vyrazil len do žrde a od nej sa dostala priamo pred pripraveného Castaňedu, ktorý v reparáte nezaváhal.

„Ruža“ ožila až v závere polčasu, keď v nadstavenom čase premenil pokutový kop český záložník Filip Twardzik a po zmene strán vyrovnal na konečných 2:2 jeho krajan Ondřej Novotný.

Bezgólová remíza v Zlatých Moravciach

Nováčik zo Žiaru nad Hronom sa predstavil na ihrisku Zlatých Moraviec a predvádzal koncentrovaný defenzívny výkon. Podobne opatrní boli aj domáci futbalisti, takže šance na oboch stranách sa rodili ťažko. Výnimkou bol úsek medzi 15. až 20. minútou, keď sa Zlatomoravčania dostali do nádejných príležitosti.

Hlavička chorvátskeho obrancu Antonia Asanoviča však skončila na pozornom Martinovi Vantrubovi a Martinovi Válovčanovi skazil gólovú radosť ofsajdový verdikt. Obaja gólmani si v celom zápase pripísali dovedna tri zákroky, čo znamenalo, že Pohronie získalo minimálne bod už v treťom ligovom kole v rade.

Tesné víťazstvo Trenčína

V ďalšom zápase sobotňajšieho programu triumfovali hráči Trenčína najtesnejším rozdielom 2:1 na ihrisku Spartaka Trnava a pripísali si druhýkrát v sérii tri body.

„Andeli“ sa ujali vedenia v 29. min po presnej dorážke Alexa Sobczyka z tesnej blízkosti, ale vo zvyšku stretnutia doplatili na vlastné zaváhania. Už o šesť minút neskôr zbytočne stratil loptu Emir Halilovič a následný protiútok Trenčanov úspešne zakončil Surinamčan Ivenzo Comvalius.

Rovnaký hráč mal prsty aj v druhom góle hostí. Jeho center z ľavej strany si nešťastne zrazil do siete trnavský stopér a kapitán Bogdan Mitrea. Domáci v závere predviedli viacero nebezpečných ofenzívnych akcií, ale vyrovnania sa nedočkali.