Futbalové megahviezdy Messi a Ronaldo vyzývajú ľudí k zodpovednosti v boji s koronavírusom

Svet športu takmer úplne stíchol. Celú planétu a aktuálne najmä Európu sužuje nebezpečný koronavírus, ktorý si vyžiadal už viac ako 5-tisíc obetí. Prerušené, odložené alebo predčasne ukončené sú rôzne súťaže či ligy v rôznom spektre odvetví od futbalu, hokeja či tenisu cez volejbal, basketbal, vodné pólo až po triatlon, krasokorčuľovanie alebo cyklistiku.

Nedodržiavajú sa pokyny

Mnohé krajiny prijali opatrenia proti šíreniu koronavírusu, čo do preventívnej domácej karantény „vyhnalo“ aj športové hviezdy, ku ktorým vzhliadajú milióny po celom svete.

Mnoho z nich však stále nedodržiava základné pokyny, aby sa čo najviac zdržiavali doma a vyhýbali sa kontaktu s ďalšími osobami, aby tak minimalizovali šancu na šírenie nebezpečného vírusu.

Aj preto sa futbalové hviezdy Lionel Messi a Cristiano Ronaldo rozhodli vyzvať ľudí, aby sa riadili pokynmi autorít – miestnych vlád či zdravotníkov.

Ľudský život prioritou

„Pre každého sú tieto dni komplikované. Žijeme v obavách z toho, čo sa bude diať. V prvom rade by som rád poslal čo najviac energie zdravotníkom, ktorí bojujú v prvej línii v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach. Zdravie je na prvom mieste a preto je potrebné do bodky dodržiavať inštrukcie. Iba tak bude možné efektívne bojovať s vírusom. Je čas, aby sme sa všetci správali zodpovedne a zostali doma. Je to ideálny čas stráviť čas s blízkymi,“ napísal na instagrame Lionel Messi k fotografii s dvoma synmi.

„Svet sa nachádza v zložitom období, ktoré si žiada pozornosť nás všetkých. Prihováram sa k Vám nielen ako futbalista, ale aj ako syn, otec a človek, ktorého situácia znepokojuje. Je dôležité riadiť sa všetkými pokynmi Svetovej zdravotníckej organizácie a vládami svojich krajín či regiónov. Len tak bude možné situáciu zvládnuť. Ochrana ľudského života musí byť prioritou,“ pripomenul rovnako na instagrame Cristiano Ronaldo, ktorý je v preventívnej karanténe na rodnej Madeire spolu s rodinou.