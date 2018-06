Futbalové MS 2018 sa vracajú na „starý kontinent“, prezident Putin očakáva milión návštevníkov

MOSKVA 14. júna (WebNoviny.sk) – Futbal je celosvetový fenomén a najbližší mesiac sa tento otrepaný, ale zároveň stále aktuálny slogan bude vyslovovať s ruským prízvukom na pozadí XXI. majstrovstiev sveta.

Premiérovo v histórii sa najväčšie podujatie, aké kto kedy vymyslel v modernej histórii športov, uskutoční v Rusku (14. júna – 15. júla). „Mundial“ sa začne štvrtkovým otváracím zápasom medzi domácou „zbornou“ a reprezentáciou Saudskej Arábie (17.00 SELČ).

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) zverila tento duel do rúk argentínskeho hlavného rozhodcu Néstora Pitanu. Stretnutie sa hrá v moskovských Lužnikách, na rovnakom mieste spoznáme v nedeľu 15. júla svetového šampióna.

„Náš cieľ je rovnaký ako v prípade Nemecka či Brazílie. Chceme sa dostať zo základnej skupiny a potom sa snažiť šplhať po rebríku čo najvyššie. Zatiaľ je pred nami stále cieľ číslo jeden – postúpiť zo skupiny,“ poznamenal tréner ruského tímu Stanislav Čerčesov.

Návrat na „starý kontinent“

Svetový šampionát sa vracia na „starý kontinent“ po dvanástich rokoch, v roku 2006 sa konal v Nemecku. MS sa v Európe uskutočnia jedenástykrát, avšak premiérovo v jej východnej časti. Na turnaji sa predstaví 32 národných tímov. Tie ešte vlani 1. decembra žreb rozdelil do ôsmich štvorčlenných skupín.

Z nich postúpia do osemfinálového „pavúka“ po dve najlepšie mužstvá. Neskôr sa až po finále hrá vyraďovacím systémom na jeden zápas. V prípade nerozhodného výsledku v riadnom hracom čase nasleduje predĺženie 2 x 15 minút, prípadne aj jedenástkový rozstrel.

Premiéra Panamy a Islandu

Tradičnými favoritmi na medailové umiestnenie sú Nemci. Tí v roku 2014 získali svoj štvrtý titul majstra sveta a prípadným piatym by sa dotiahli na Brazílčanov. Juhoameričania s uzdraveným Neymarom a skvelým trénerským stratégom Titem budú chcieť odčiniť fiasko spred štyroch rokov z domáceho trávnika, keď sa im v semifinále po debakli s Nemcami (1:7) zrútil svet.

Okrem týchto dvoch mužstiev sú ďalšími adeptmi na popredné priečky aj futbalisti Španielska, Francúzska, Argentíny. „Čiernymi koňmi“ podujatia by mohli byť Mexičania, Belgičania, úradujúci európski šampióni z Portugalska či niektoré z afrických mužstiev. Až 20 krajín sa predstavilo aj na predošlom „mundiale“ v Brazílii.

V Rusku zažijú premiéru na vrcholnej scéne Panama a Island. Severská krajina je najmenšia v histórii, ktorá sa kvalifikovala na záverečný turnaj. Naopak, medzi elitou budú po dlhých 60 rokoch chýbať Taliani, ktorí vlani v novembrovej baráži nestačili na Švédov.

Šampionát bude aj bez víťazov ostatných dvoch ročníkov Copa América Čiľanov, reprezentantov USA či tímu Holandska, ktorý na MS 2014 získal bronz a štyri roky predtým v JAR účinkoval vo finále. Turnaj bude aj v znamení veľkých návratov. Egypt sa na scénu „mundialu“ vracia po 28 rokoch, Peru si na nej zahrá premiérovo od MS 1982 v Španielsku.

S Ronaldom, ale bez Ibrahimoviča

Svetový šampionát je pravidelne prehliadka najväčších hviezd tejto hry hier. Priaznivci sa môžu tešiť na najznámejšie mená svetového futbalu na čele s Portugalčanom Cristianom Ronaldom, Argentínčanom Lionelom Messim či Brazílčanom Neymarom.

Na MS 2018 bude hrať aj kráľ strelcov z predchádzajúceho šampionátu v Brazílii Kolumbijčan James Rodríguez či strelecký objav sezóny 2017/2018 Egypťan Mohamed Salah, aj keď jeho zdravotný stav zatiaľ nie je stopercentný po zranení vo finále Ligy majstrov.

Nebudú chýbať ani Uruguajčan Luis Suárez, Španieli Isco či Andrés Iniesta, Dán Christian Eriksen, Francúz Antoine Griezmann, Chorvát Luka Modrič, Angličan Harry Kane, Poliak Robert Lewandowski alebo belgické duo Eden Hazard a Kevin De Bruyne.

Nie všetky futbalové hviezdy v najbližších dňoch a týždňoch ukážu svoje umenie na ruských trávnikoch. A to dokonca ani z krajín, ktoré nebudú chýbať na šampionáte. Nemcom nepomôžu produktívny stredopoliar Manchestru City Leroy Sané či strelec víťazného gólu vo finále MS 2014 Mario Götze.

Konečná nominácia Francúzska je bez útočníkov Karima Benzemu, Anthonyho Martiala, Laurenta Koscielného a Dimitriho Payeta, päťnásobní majstri sveta Brazílčania si budú musieť poradiť bez zraneného pravého obrancu Daniho Alvesa, Španieli zasa nepotrebovali Álvara Moratu či Marca Bartru.

Prekvapením je aj absencia brankára Joea Harta v anglickom výbere či stredopoliara Radju Nainggolana v belgickom tíme. Už dávnejšie bolo známe, že Švédi nemajú záujem o svoju „superstar“ nedávneho obdobia Zlatana Ibrahimoviča.

Dvanásť štadiónov v jedenástich mestách

Dovedna 64 zápasov sa bude hrať na dvanástich štadiónoch v jedenástich mestách – Moskva, Petrohrad, Soči, Samara, Nižnij Novgorod, Volgograd, Jekaterinburg, Saransk, Rostov nad Donom, Kaliningrad a Kazaň. V metropole Ruska budú v permanencii dva futbalové stánky – Lužniki, ktoré sú s 81-tisícovou kapacitou najväčší štadión MS a budú aj dejiskom finálového zápasu. Druhým je domovský stánok Spartaka Moskva Otkrytie Arena.

Výstavba štadiónov, resp. rekonštrukcie sa nezaobišli bez problémov. Niektoré zaujali výrazným predražením a najmä stavby v Petrohrade, Kazani či Samare vyvolávali pochybnosti, či sa práce stihnú dokončiť včas. Napokon sa všetko podarilo a moderné stánky budú môcť obdivovať priami návštevníci šampionátu aj fanúšikovia pri televíznych obrazovkách.

Ruskí organizátori vybrali všetky dejiská z európskej časti krajiny, aby účastníci podujatia ľahšie zvládali presuny medzi jednotlivými mestami. Jedinou výnimkou je Jekaterinburg ležiaci na východných svahoch pohoria Ural, ktorý je prirodzenou hranicou medzi Európou a Áziou.

Infantino sa teší na premiéru videotechnológie

Organizátorská krajina MS 2018 bola v ostatných mesiacoch viackrát spochybňovaná. Pred turnajom vzbudzujú obavy najmä rasizmus či potláčanie práv menšín, ktoré sú v Rusku pomerne rozšírené. Prezident FIFA Gianni Infantino verí, že v súvislosti s MS nedôjde k žiadnym formám diskriminácie a futbaloví fanúšikovia budú môcť zažiť veľkolepý šampionát.

„Rasizmus je problém, ktorý by sa nemal podceňovať, ale nebojím sa. Sme na to dobre pripravení a prijali sme vhodné opatrenia. V akcii budú mnohí pozorovatelia, ktorý na takéto prejavy budú dozerať. Navyše, prvýkrát na MS bude môcť rozhodca v prípade rasizmu prerušiť alebo dokonca ukončiť zápas. Samozrejme, všetci dúfame, že k tomu nedôjde. Už sa naozaj neviem dočkať úvodného výkopu. Je to pre mňa aj trochu zvláštne, keďže to budú moje prvé MS v pozícii šéfa FIFA. Je to veľká, ale aj krásna zodpovednosť,“ povedal 48-ročný Švajčiar podľa webu blick.ch.

Infantino priznal, že sa teší aj na premiéru videotechnológie na MS. „Ešte pred dvoma rokmi som bol voči tomu skeptický, ale časom som úplne zmenil pohľad na vec. Čísla a fakty nepustia. Tento systém sme medzičasom odskúšali vo viac ako 1000 dueloch. Bez videotechnológie bola závažná chyba v každom treťom zápase,“ doplnil Infantino.

Šampionát už niekoľko mesiacov sprevádza napätie spojené s aktuálnou geopolitickou situáciou aj nedávnou rozsiahlou dopingovou aférou v Rusku. Po anexii Krymu v roku 2014 niektoré štáty dokonca žiadali, aby FIFA odňala Rusom právo usporiadať svetový šampionát vo futbale.

Niekoľko krajín ako Veľká Británia, Island či Austrália sa rozhodli bojkotovať podujatie a do Ruska nepricestuje žiadny z ich vysokých štátnych predstaviteľov. Dôvodom je marcový pokus o otrávenie ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéry v anglickom meste Salisbury, z čoho Briti upodozrievali práve Rusov.

Putin očakáva milión návštevníkov

Prezident organizátorskej krajiny Vladimir Putin očakáva od domácej reprezentácie odhodlaný a bojovný výkon. „Zborná“ nepostúpila zo skupiny na veľkých turnajoch od ME 2008, vtedy sa dostala až do semifinále.

„Všetci dúfame, že hráči dajú do toho všetko, budú v plnej sile a naplnia fanúšikov pocitom hrdosti,“ povedal Putin a dodal, že za víťaza MS tipuje jedného z kvarteta Španielsko, Nemecko, Brazília a Argentína.

Podľa ruskej hlavy štátu sa však určite nájdu aj ďalšie kvalitné mužstvá, ktoré môžu prekvapiť. Rusi v priebehu podujatia očakávajú približne milión návštevníkov. Všetci futbaloví priaznivci, ktorí zavítajú do krajiny, museli požiadať o tzv. identifikačné číslo fanúšika, ktoré im zaručí bezvízový vstup do Ruska a bezplatnú verejnú dopravu a cestovanie medzi mestami v deň zápasu.