FC DAC 1904 Dunajská Streda si uplatnil opciu na českého brankára Jedličku

DUNAJSKÁ STREDA 21. februára (WebNoviny.sk) – Český futbalový brankár Martin Jedlička podpísal s klubom FC DAC 1904 Dunajská Streda kontrakt do leta 2022.

Účastník Fortuna ligy si uplatnil opciu na 21-ročného rodáka z Příbramu. Bronzový medailista z ME do 19 rokov prišiel na Žitný ostrov pred jarnou časťou minulej sezóny z FK Mladá Boleslav na polročné hosťovanie, ktoré v lete 2018 predĺžil do konca aktuálnej sezóny.

Za Dunajskú Stredu zatiaľ odchytal 17 ligových a 3 pohárové stretnutia. „Som veľmi šťastný, pretože v Dunajskej Strede aj v samotnom klube sa mi páči, cítim sa tu výborne. Viem, že je to správny krok pre moju budúcnosť. Vďaka podmienkam v klube a fanúšikom v meste patrí moje srdce Dunajskej Strede. Už koncom roka sme začali s vedením klubu komunikovať o tom, že by radi uplatnili na mňa opciu, ktorá bola zahrnutá v pôvodnej dohode. Dolaďovali sa len podmienky, pričom DAC jednal veľmi seriózne. Som veľmi rád, že sa napokon prestup zrodil,“ povedal Jedlička pre klubový web fcdac.sk.

Spokojnosť s predĺžením spolupráce vyslovil aj športový riaditeľ DAC Jan van Daele. „Sme veľmi šťastní, že môžeme oznámiť podpis zmluvy s Martinom Jedličkom. Svojím prístupom, každodennou tvrdou prácou je vzorom pre všetkých mladých hráčov nášho klubu. Pevne veríme, že má pred sebou skvelú kariéru,“ dodal Van Daele.