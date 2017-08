Futbalový majster sveta aj Európy Víctor Valdés ukončil kariéru

BARCELONA 17. augusta (WebNoviny.sk) – Španielsky brankár Víctor Valdés sa rozhodol ukončiť aktívnu futbalovú kariéru. Odchovanec FC Barcelona a dvadsaťnásobný reprezentant Španielska sa odhodlal k tomuto kroku vo veku tridsaťpäť rokov.

Informuje o tom portál periodika Mundo Deportivo. Odmietol ponuky na angažmán od klubov Deportivo La Coruňa, Sporting Lisabon a ďalších.

V A-tíme katalánskeho klubu sa predstavil prvý raz v roku 2002, opustil ho v lete 2014. V tíme blaugranas nastúpil v 535 súťažných zápasoch a získal 21 trofejí – medzi nimi šesť majstrovských titulov a tri trofeje v Lige majstrov. Dvakrát ho vyhlásili za brankára sezóny v najvyššej španielskej futbalovej súťaži, je päťnásobný držiteľ Zamorovej ceny.

Rodák z mesta L´Hospitalet prestúpil v roku 2015 do Manchestru United, odkiaľ šiel v 2016 na hosťovanie do belgického Standardu Liége. Svoju poslednú sezónu strávil v anglickom klube FC Middlesbrough. Je majster sveta z roku 2010 a majster Európy 2012.

S priateľmi si založil medzinárodnú televíznu spoločnosť, pričom by sa sám mal objavovať na televíznej obrazovke.