Futbalu sa musel vzdať, aby pomohol rodine. Boulaye Dia prešiel neobyčajnú cestu až do národného tímu Senegalu

Senegalský útočník Boulaye Dia má za sebou netradičnú cestu do reprezentačného mužstva, s ktorým momentálne bojuje na futbalových majstrovstvách sveta v Katare.

Dvadsaťšesťročný kmeňový hráč španielskeho Villarrealu, ktorý v tejto sezóne hosťuje v talianskej Salernitane, ešte pomerne nedávno hrával na amatérskej úrovni popri rôznych dočasných zamestnaniach.

Pokazené auto aj otrava jedlom

„Trvalo mi dlho, kým som sa sem dostal, keďže pred tromi alebo štyrmi rokmi som bol ešte amatér. Toto sú moje prvé majstrovstvá sveta. Som hrdý, že som na nich strelil gól,“ povedal podľa webu denníka Marca rodák z francúzskeho Oyonnax, ktorý vo víťaznej konfrontácii proti Kataru (3:1) otvoril skóre duelu.

Tvrdí, že v tínedžerskom veku viacero jeho pokusov stať sa futbalistom nevyšlo. Keď mal 12 rokov, mal dohodnutú skúšku v AS St. Étienne. Približne v polovici cesty na skúšku sa však jeho otcovi pokazilo auto.

O tri roky neskôr skúsil šťastie v Lyone, no klub ho neangažoval. Skúška vo waleskom Wrexhame sa mu zasa nepodarila pre otravu jedlom.

„Musel som sa na chvíľu vzdať futbalu, pomáhať rodine. Potrebovali sme príjem, takže som musel začať pracovať. Stal sa zo mňa elektrikár. Práca na stavbe sa mi veľmi páčila, dokonca aj v zime. Potom som robil rôzne brigády, doručoval som zásielky a pripravoval jedlá,“ poznamenal Dia.

Obrat nastal v Stade Reims

Keď si už myslel, že sa k futbalu nikdy nevráti, jeho šéf ho zaradil na súpisku malého klubu Plastics Vallee FC, odkiaľ sa neskôr presunul do francúzskeho štvrtoligového Jura Sud Foot. Tam stretol agenta Frederica Guerru, ktorý ho dostal do Stade Reims.

Práve počas vydareného pôsobenia v Remeši sa rozhodol prijať ponuku Senegalu, hoci sa narodil vo Francúzsku.

„Je to krajina mojich rodičov a tiež moja, som hrdý na to, že môžem nosiť tento dres,“ povedal Dia, ktorý pred začiatkom uplynulého ročníka 2021/2022 prestúpil do španielskeho Villarrealu.

Senegal nastúpil v utorkovom záverečnom vystúpení v rámci A-skupiny proti Ekvádoru a po výhre 2:1 postúpil do osemfinále turnaja.