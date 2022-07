Futsalový tím CopyLeaders Prievidza buduje akadémiu po vzore futbalovej Žiliny

Stavajú na mládeži. Ambiciózny slovenský klub CopyLeaders Prievidza buduje akadémiu, ktorá má byť v našom futsale prelomová. Popri tom zvyšuje aj kvalitu svojho A-mužstva, aby boli silnejší ako v uplynulej sezóne.

Silná mládežnícka základňa

V minulej sezóne získali muži CopyLeaders Prievidza bronzové medaily, ich ambície smerujú vyššie. Budujú aj silnú mládežnícku základňu, v ktorej si vychovávajú odchovancov pre potreby A-mužstva.

„V klube máme momentálne 10 juniorov v kategórii U20. Momentálne prebieha nábor chlapcov a dievčat do kategórií U17 a U15. Taktiež pracujeme na otvorení spolupráce s jednou základnou školou v Prievidzi, kde spúšťame pilotný projekt futsalových krúžkov pre deti od 6 do 10 rokov a od 11 do 15 rokov. Postupne na základe dopytu navyšujeme počet škôl, ktoré zapájame do projektu akadémie v hornonitrianskom regióne pod taktovkou Marína Jukiča, držiteľa európskych trénerských licencií a úspešného trénera A-mužstva,“ predostrel plány manažér klubu Tomáš Nagy.

Slovenský futsal aj v novej sezóne spustí súťaže kategórií U20 a U17, v ktorých bude mať zastúpenie aj CopyLeaders Prievidza. „V oboch chceme byť úspešní nielen výsledkovo. Veríme, že sa nám podarí vychovať výborných hráčov pre klub i slovenskú reprezentáciu. Zväz skúšobne otvára aj kategóriu U15, v ktorej budú môcť štartovať zmiešané družstvá, a preto nábor robíme aj medzi dievčatami,“ pokračoval.

Príbeh futbalovej Žiliny

Nábor nádejných futsalistov sa bude konať celoplošne po celom Prievidzskom okrese.

„Chceme osloviť čo najviac mládežníkov. Veríme, že sa nám podarí dostať na počet 25 až 30 registrovaných hráčov v kategóriách U20 a U17. V kategórii U15 chceme taktiež nájsť dostatok hráčov, aby sme už v ďalších rokoch mohli dopĺňať vyššie kategórie hlavne z našich odchovancov,“ prezradil Tomáš Nagy.

Adam Vrábeľ a Tomáš Nagy. Foto: CopyLeaders Prievidza.

Inšpiráciou im môže byť príbeh futbalovej Žiliny, ktorá produkuje množstvo nádejných mladých futbalistov, ktorí našli uplatnenie doma i zahraničí.

„Príklad futbalovej Žiliny je motivujúci, avšak zatiaľ nie moc aplikovateľný na slovenské futsalové pomery. Veríme však v budúcnosť futsalu. Táto cesta bude veľmi dlhá a určite nie jednoduchá. Postupnými krokmi sa chceme k podobnému modelu vhodnému pre futsal dopracovať aj my poctivou prácou a výchovou mladých hráčov,“ dodal manažér CopyLeaders Prievidza Tomáš Nagy.

Káder pokope a s dvoma posilami

Kostra kvalitného kádra z uplynulej sezóny zostáva pokope. Aby Copyleaders Prievidza ešte viac napredoval a siahol možno aj na titul, rozhodli sa posilniť tím o ďalších kvalitných futsalistov.

„Po skončení sezóny sa uskutočnili individuálne rozhovory s každým hráčom. S niektorými sa klub rozlúčil, poďakoval sa za ich dobre odvedenú prácu v klube a zaprial im do budúcnosti veľa úspechov v ich ďalšej kariére. S ostatnými sme sa dohodli na dlhodobej spolupráci. Prvá a najdôležitejšia dohoda prišla medzi klubom a trénerom Marinom Jukićom, s ktorým sme predĺžili spoluprácu na ďalších päť rokov,“ vysvetlil manažér klubu Tomáš Nagy.

Patrik Zaťovič a Tomáš Nagy. Foto: CopyLeaders Prievidza.

„Hráčsky káder sme doplnili. Mali sme v hľadáčiku viacerých futsalistov, nakoniec sme sa rozhodli pre dvoch, ktorí podpísali zmluvy do roku 2025. Patrik Zaťovič prichádza z poľského Piastu Gliwice, s ktorým minulý rok vyhral poľskú futsalovú ligu. Je to slovenský reprezentant, niekdajší majster Slovenska v drese Pinerola Bratislava. Adam Vrábeľ naposledy pôsobil v Žiline a je to reprezentant Slovenska do 19 rokov. Tešíme sa na nové výzvy s ešte silnejším kádrom a prajem hráčom veľa úspechov,“ informoval Tomáš Nagy.