Gáborík aj Hossa myslia iba na víťazstvo, pred All-Star víkendom Tipsport ligy zvažujú stávku

Z dvoch dobrých kamarátov a bývalých spoluhráčov sa stanú súperi. Marián Hossa a Marián Gáborík si začiatkom budúceho roka v Trenčíne vyskúšajú úlohy manažérov a zároveň trénerov počas All-Star víkendu Tipsport ligy.

Víťazi Stanleyho pohára absolvujú najskôr v sobotu 18. januára draft hráčov a o deň neskôr svoju dvanástku mužov povedú zo striedačky v dueli hviezd slovenskej najvyššej hokejovej súťaže.

S myšlienkou prišiel Lintner

V súboji hranom na 3×10 minút vo formáte troch proti trom si niekdajšie osobnosti zámorskej NHL nechcú nič darovať a pomýšľajú na víťazstvo.

„Je to podľa mňa dobrý koncept, spojiť nás dvoch Mariánov dohromady, keďže sa podujatie uskutoční v Trenčíne. Ponuka ma potešila. Bude to prvýkrát, čo budem stáť na striedačke v pozícii kouča či manažéra,“ povedal novinárom Gáborík, ktorý na Zimnom štadióne Pavla Demitru vyzve svojho dlhoročného priateľa.

„S touto myšlienkou prišiel Richard Lintner a k dohode sme dospeli celkom rýchlo. Rišo využil situáciu, že môžeme byť obaja doma v Trenčíne a ihneď sme súhlasili,“ hovoril Hossa.

24 hráčov v Zápase hviezd

V Zápase hviezd Tipsport ligy sa predstaví 24 hráčov vrátane štyroch brankárov, pričom každý tím súťaže bude mať zastúpenie v podobe aspoň jedného hokejistu.

Definitívny zoznam hráčov sa dozvedia Hossa s Gáboríkom dva týždne pred spomenutým duelom. Obaja však budú pri drafte klásť dôraz na podobné vlastnosti.

„Vzhľadom na formát troch proti trom chcem mať v mužstve pohyblivých, rýchlych a technických hráčov, ale potrebujem, aby boli ochotní hrať naplno dopredu aj dozadu. Chcel by som tým eliminovať zbytočné prečíslenia,“ pokračoval 40-ročný Hossa, na ktorého nadviazal o tri roky mladší Gáborík.

„Okrem rýchlosti a obratnosti bude dôležité aj to, aby som získal kvalitného brankára. Gólmani budú mať určite veľa roboty.“

V hre je aj stávka

Fanúšikovia v Trenčíne síce uvidia exhibičný duel, no ani jeden z dvojice excelentných útočníkov si nepripúšťa prehru. „Sme kamaráti, ale je to pre nás výzva a chceme vyhrať. Budem sa snažiť namotivovať chalanov, aby k zápasu pristúpili zodpovedne a ľudia si prišli na svoje,“ vyjadril sa Gáborík a v podobnom duchu reagoval aj Hossa.

„Premýšľame nad nejakou stávkou. Rivalita medzi nami je. Je to len exhibícia, no medzi nami ide o dosť. Chcem postaviť taký tím, aby som vyhral a celý rok to mohol Mariánovi pripomínať,“ pousmial sa rodák zo Starej Ľubovne, ktorý vyrastal v Trenčíne.

Mladší z dvojice Mariánov sa momentálne dostal do povedomia hokejových priaznivcov prostredníctvom účinkovania v podcaste po boku Borisa Valábika a priznal, že ho možno požiada o rady pred draftom.

„Porozprávam sa s ním, má určite veľký prehľad. Možno túto tému rozoberieme aj v podcaste. Na výber hráčov sa adekvátne pripravím, pozriem si aj nejaké videá. Tipsport ligu sledujeme, ale uvidíme, akých 24 hráčov budeme mať k dispozícii. Potom sa na nich bližšie pozriem,“ uzavrel Gáborík.