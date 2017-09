Gajdoš potrebuje viac času na rozhodnutie o nových stíhačkách, téma sa podľa Kaliňáka nafukuje

BRATISLAVA 20. augusta (WebNoviny.sk) – O nadzvukovom letectve v stredu hovoril minister obrany Peter Gajdoš (nominat SNS) aj na rokovaní vlády. Ako po schôdzi uviedla ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd), minister členov krátko informoval a podľa Žitňanskej im vysvetlil, že na rozhodnutie potrebuje viac času.

Má viac ponúk, ktoré potrebuje vyhodnotiť, dodala. Ministerka uviedla, že nemôže tlmočiť názor Mosta-Híd, pretože sa o tom ešte nerozprávali. Podľa jej mienky nie je ale veľký priestor na spor. Práve štátny tajomník Mosta-Híd na ministerstve obrany Robert Ondrejcsák kritizoval v utorok oddialenie rozhodnutia o budúcnosti nadzvukového letectva.

Ide len o posunutie termínu

Minister obrany členov vlády podľa ministra hospodárstva Peter Žigu informoval o tom, že v zásade nejde o zmenu orientácie na niektorú konkrétnu výrobu, ale ide len o posunutie termínu. To je celé, dodal. Nemyslí, že odklad rozhodnutia dotlačí Slovensko k predĺženiu súčasnej abonentnej zmluvy na prevádzku dosluhujúcich stíhačiek Mig-29. „Nemyslím si to, je za to zodpovedný minister obrany a ja si myslím, že vie, čo robí a má nejaké technické možnosti, má nejaké finančné možnosti, takže asi ide podľa toho,“ doplnil.

Podľa ministra vnútra Roberta Kaliňáka „ide o strašne nafúknutú tému“. Zdôraznil, že je pred nami zodpovedné rozhodnutie a nie je to jednoduché. Prichádzajú nové ponuky, niektoré ponuky sa menia, niektoré v pozitívnom, niektoré v negatívnom zmysle. Treba to veľmi citlivo vyhodnotiť, ide o rozdiely v desiatkach, stovkách miliónov. Kaliňák chápe politickú stránku veci, o ktorej hovoril Ondrejcsák, ale podľa neho si túto otázku musia vydiskutovať na ministerstve.

Žiadna kríza sa nečrtá

Minister obrany Peter Gajdoš v stredu ráno informoval, že žiadna nová koaličná kríza sa nečrtá. Ondrejcsákove slová ho mrzia, ale už si to podľa neho vyjasnili. Gajdoš vyhlásil, že je presvedčený, že všetkým ide o jednu spoločnú vec a to je zabezpečenie obrany republiky a bezpečnosť občanov. Ministerstvo obrany nepripúšťa iné ako proeurópske a proatlantické riešenie budúcnosti nadzvukového letectva. V žiadnom prípade nepočíta s nákupom nových stíhacích lietadiel Mig.

„Ak vláda rozhodne a ministerstvo financií vyčlení požadované a nevyhnutné zdroje, my sme ihneď po dokončení už rozbehnutých rokovaní o cene a servise pripravení predložiť vláde zmluvné dokumenty a tak vyriešiť budúcnosť nadzvukového letectva na ďalšie obdobie. A ubezpečujem vás, že iné ako proeurópske a proatlantické riešenie nepripúšťame,“ zdôraznil v stredu Gajdoš s tým, že prezbrojenie vzdušných síl je podľa neho nevyhnutné.

Švédsko nemá záujem o prenájom

Vysvetlil, že v súčasnosti v súvislosti s nadzvukovým letectvom rezort rokuje s vládou Spojených štátov amerických a niektorými ďalšími vládami z Európy, vrátane švédskej. „Zmluvné dokumenty, k predloženiu ktorých nás zaviazala vláda vo svojom uznesení, však zatiaľ nemáme, pretože je potrebné vyrokovať každý detail, podmienky servisu, logistiky a zabezpečenia infaštruktúry,“ vysvetlil s tým, že keď v roku 2016 prevzal vedenie rezortu obrany, museli sa začať rokovania so švédskou stranou prakticky od nuly.

Ukázalo sa totiž, že švédska strana nemá záujem o prenájom letových hodín v rámci modelu, ako je to napríklad v Českej republike. „Jednoducho takto ich ponuka nebola postavená,“ uviedol a zároveň zdôraznil, že predĺženie životnosti migov je len plán B, stále platí variant nákupu lietadiel. Jediným limitom sú finančné možnosti Slovenskej republiky a predloženie korektnej a komplexnej ponuky od možných budúcich dodávateľov.

Tri milardy eur len pre pozemné vojsko

Šéf rezortu obrany v stredu zároveň zdôraznil, že otázka ochrany vzdušného priestoru Slovenskej republiky je pre neho zásadná a bude zabezpečená tak ako doteraz 24 hodín denne, sedem dní v týždni. „No rovnako tak sme povinní garantovať obranyschopnosť Slovenskej republiky, a to pozemných vojskom, ktoré je jadrom našich ozbrojených síl,“ uviedol.

V zmysle dlhodobého plánu rozvoja je na modernizáciu pozemného vojska do roku 2030 potrebných viac ako tri miliardy eur a na dokončenie modernizácie vzdušných síl a obmenu stíhacích lietadiel je potrebných ďalších viac ako 2,6 miliardy eur.