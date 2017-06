Gajdoš potvrdil chýbajúce náboje vo vojenskom sklade v Sklenom, opozícia hovorí o škandále

BRATISLAVA 28. júna (Webnoviny.sk) – Minister obrany Peter Gajdoš potvrdil v stredu po rokovaní vlády informáciu o strate nábojov z vojenského skladu v Sklenom (okr. Turčianske Teplice). Informáciu priniesla v utorok televízia Markíza, podľa ktorej chýba v sklade 300-tisíc nábojov, ktoré sa používajú pri športovej streľbe a výcviku jednotlivca.

Ide o ďalšiu kauzu po ukradnutej munícii vo vojenskom sklade v Trenčíne, kde údajne zmizlo 120 granátov a desať protitankových striel. Gajdoš zdôraznil, že aj informácie o sklade v Sklenom postúpil orgánom činným v trestnom konaní. Zdôraznil, že nechce mariť vyšetrovanie a preto sa bližšie nechce k téme vyjadrovať.

Gajdoš nariadil inventarizáciu v marci

Gajdoš nariadil inventarizáciu vojenských skladov v marci. Niektoré sklady s muníciou sú už úplne skontrolované, v niektorých však inventarizácia pokračuje. Šéf rezortu obrany dodal, že takáto 100-percentná kontrola, akú nariadil on, ešte nikdy nebola. „Robí sa kontrola každej bedne a jej obsahu,“ uviedol. Zároveň na ministerstve prehodnocujú otázku ochrany vojenských skladov.

„Keď budú ukončené kontroly skladov, určite prijmem opatrenia, aby sa zvýšila bezpečnosť, výdaj a zabezpečenie skladov,“ avizuje Gajdoš s tým, že najprv musíme prísť na to, kde máme najväčší problém. Pripomenul, že desaťročia neboli investované zdroje do modernizácie technického zabezpečenia skladov a preto sa budú zaoberať aj touto alternatívou, ako aj tým, že by sklady strážili profesionálni vojaci.

Od apríla vyšetruje krádeže v skladoch Národná kriminálna agentúra, nikoho konkrétneho neobvinili. Polícia začala trestné stíhanie vo veci pre zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.

Galko skritizoval postup ministerstva

Tristotisíc kusov munície by podľa exministra obrany a podpredsedu SaS Ľubomíra Galka stačilo na to, aby boli spôsobené šialené straty na ľudských životoch. Galko vyzval ministerstvo obrany, aby konalo a predchádzalo podobným situáciám. “Stratili sa náboje, prebieha inventúra, rezort sa obrátil na orgány činné v trestnom konaní,” uviedol Galko, podľa ktorého by mal práve minister Peter Gajdoš vystúpiť pred médiami a občanov upokojiť.

“Je to príliš vážna téma na to, aby sa o nej mlčalo. Minister mal dnes ráno stáť pred novinármi, aby občanov informoval, čo sa stratilo, v akých bedniach to mohol niekto prevážať. Mal uviesť čo najviac podrobností, aby si každý z nás mohol všímať, čo kto nakladá do áut,” povedal s tým, že je možné aj to, že munícia je už v rukách svojich odberateľov a dokonca aj za hranicami krajiny. “V tom prípade ide o medzinárodné ohrozenie,” uviedol. Galko v závere vyzval ministra obrany, vojenské spravodajstvo, SIS, orgány činné v trestnom konaní aj ministra hospodárstva Petra Žigu, ktorý povoľuje vývoz takéhoto materiálu za hranice krajiny, aby občanov o svojich krokoch a o celej situácii informovali.

Galko sa pýta, prečo minister nekomentuje zmiznutie. “Ako dokáže, že mu záleží na bezpečnosti občanov našej vlasti? Nikto z vlády nie je schopný priznať si chybu. Ako môže ešte dnes pokojne sedieť vo svojom kresle? Zdá sa, že nad zodpovednosťou voči občanom prevládajú celkom iné pohnútky,” vyhlásil Galko. Rovnako si je však vedomý, že v súčasnosti sa uskutočňuje prvá hĺbková inventúra od čias osamostatnenia Českej a Slovenskej republiky. Preto pripustil, že munícia mohla chýbať už za čias jeho pôsobenia v rezorte. Práve preto situáciu neťahá do politickej roviny.

Je to škandál najhrubšieho zrna

Hnutie OĽaNO-NOVA považuje ďalšie zmiznutie munície z muničného skladu za vážny problém pre reputáciu slovenskej armády. Ministerstvo nedokázalo prešetriť ani prvý prípad v Trenčíne a už čelí druhému škandálu. Pýta sa, ako je možné, že sa len tak stratí 300-tisíc nábojov a navyše sa vedenie rezortu túto informáciu dozvie najskôr z médií. Podľa poslanca Richarda Vašečku (OĽaNO-NOVA) patrila strata výzbroje alebo munície vždy medzi najzávažnejšie prehrešky proti vojenskej disciplíne.

“Ak chýbala čo i len jedna zbraň, previnilcovi hrozili najprísnejšie tresty. V poslednom čase vychádzajú na povrch informácie o neuveriteľných množstvách chýbajúcej munície, o ďalších sa šepká. Je to škandál najhrubšieho zrna,“ povedal. Minister obrany Gajdoš by mal podľa Vašečku konečne pristúpiť k ráznemu konaniu, keďže len nedávno sľuboval vyvodenie zodpovednosti voči podriadeným. Hnutie si myslí, že “po opakovanom zlyhaní sa zdá, že nie je schopný vyriešiť situáciu a predísť podobným škandálom, ktoré poškodzujú Ozbrojené sily SR dovnútra, ale aj smerom navonok voči partnerom v NATO”. OĽaNO-NOVA žiada dôsledné vyšetrenie prípadu, pretože existuje dôvodná obava, že táto munícia sa môže dostať do rúk aj nebezpečným osobám.

„Budem žiadať ministra obrany, aby podal vysvetlenie na mimoriadnom výbore a predstavil nám výsledky inventúry i vyšetrovania. Na základe týchto výsledkov budem apelovať na vyvodenie politickej zodpovednosti, či už súčasného ministra Gajdoša alebo predchádzajúceho Glváča,“ povedal Vašečka, ktorý sa dnes zúčastnil na výjazdovom rokovaní brannobezpečnostného výboru v 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline spolu so štátnym tajomníkom ministerstva obrany, s náčelníkom generálneho štábu i s predsedom výboru Antonom Hrnkom. “Podľa získaných informácií stále prebieha vyšetrovanie, ktoré je momentálne mimo kompetencie ministerstva (vyšetruje NaKA) a pokračuje sa aj v prepočítavaní výzbroje,” dodal Vašečka.

Po tom, čo zmizla munícia z vojenského skladu v Trenčíne, ministerstvo obrany robí kontroly aj v ďalších skladoch. Ako potvrdila hovorkyňa rezortu Danka Capáková, “v muničnom sklade Sklené chýbajú náboje vo väčšom množstve”. „Vzhľadom na to, že kontrola stavu zásob naďalej pokračuje, bolo by predčasné poskytovať čiastkové informácie o chýbajúcich počtoch,“ dodala Capáková s tým, že o celkových záveroch inventarizácie bude ministerstvo informovať po jej ukončení.