Gál by ministerstvo rád presťahoval do konca roka 2019, no ponuky sú od skompromitovaných firiem

BRATISLAVA 12. júna (WebNoviny.sk) – Najlepšie by bolo, aby sa Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR sťahovalo na konci roka 2019. To, či sa sťahovať naozaj aj bude, je však podľa ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) „veľká otázka“. Gál to povedal po stretnutí s novinármi.

Sťahovanie koncom roka 2019

„Máme určité ponuky, ktoré z cenového, aj z technického hľadiska boli veľmi výhodné aj pre ministerstvo spravodlivosti, len spoločenská reputácia tých vlastníkov bola v minulosti naštrbená. Ak by som s tým osobne nemal problém, tak by som už dávno jednu alebo druhú ponuku podpísal,“ konštatoval.

„Penta si je tiež vedomá, že má naštrbenú povesť,“ odpovedal Gál na novinárske konštatovanie, že argumentom Penty by mohlo byť, že sú štandardná spoločnosť, ktorá sa zapojila do súťaže. Podľa medializovaných informácií skončili v súťaži po vyhodnotení ekonomických, technických, bezpečnostných a ďalších kritérií najlepšie dve budovy blízko centra Bratislavy, ktoré vlastnia spoločnosti Penta a J&T.

Ktorá z ponúk sa ministrovi spravodlivosti pozdáva viac, povedať nechcel, mohlo by to znížiť možnosti ministerstva pri rokovaniach. Rozhodnutie „by malo padnúť do nejakého času, ktorý ešte dáva možnosť, aby sme sa ku koncu roka 2019 vedeli odsťahovať“, doplnil Gál.

Politické rozhodnutie

Vo vládnej koalícii zatiaľ Gálovi podľa jeho slov nikto nepovedal, že by s výberom mal mať problém. „Veľmi jednoducho – môj podpis tam bude, nie podpis niekoho iného. Je to politické rozhodnutie,“ konštatoval.

Podľa Gála, ktorý výber novej budovy MS SR zdedil po svojej predchodkyni Lucii Žitňanskej, ministerstvo spravodlivosti konzultovalo výber s Ministerstvom financií SR, jeho Útvarom hodnoty za peniaze, tretím sektorom, developermi, s odborníkmi na realitný trh a „výsledný efekt bol stále ten istý, čo je aj známe“.

MS SR nechce ísť iba do nájmu, ale jednou z podmienok podpísania nájomnej zmluvy je možnosť odkúpenia priestorov. Maximálna hranica trvania nájmu a následného odkúpenia priestorov je 10 rokov, no ministerstvo by malo mať v zmluve zakotvené, že prenajaté priestory by si mohlo odkúpiť, „ak dá ministerstvo financií zelenú“, aj skôr.

Nemajú miesto ani na stoličku

Stále podľa Gála existuje možnosť novej súťaže, ktorá by ukázala, či sa „náhodou na trhu nejaká budova neuvoľnila“. Stavba novej budovy nateraz podľa Gála nič nerieši, lebo ide o projekt na päť až šesť rokov. Ministerstvo by sa počas stavby muselo sťahovať do prenajatej budovy.

„Šesťročný nájom by sme vlastne vyhodili von oknom a aj tak ideme potom kupovať alebo stavať novú budovu,“ konštatoval Gál s tým, že projekt výstavby nového sídla mal rezort začať riešiť pred 10 – 15 rokmi. V súčasnosti však už rezort spravodlivosti takto uvažovať nemôže, budova na Župnom námestí v Bratislave je tesná pre MS SR aj pre Najvyšší súd SR.

„Aj najvyšší súd, aj ministerstvo sa rozrastajú, už nemáme voľnú ani jednu kanceláriu. Sudcovia sedia v miestnostiach, ktoré možno majú 10 – 11 metrov štvorcových, a nemajú miesto ani na stoličku, ak by prijali niekoho nového.“ To isté platí aj pre MS SR, ktoré musí v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa prijať 64 ľudí na rozpracované projekty a nemá ich kde posadiť.

Dôležitá bude dostupnosť

Okrem toho má MS SR aj Centrum právnej pomoci (CPP), ktoré sídli v dosluhujúcej budove na Námestí slobody v Bratislave. Ministerstvo by chcelo mať CPP vo svojom novom sídle. To by okrem priestoru približne 10-tisíc metrov štvorcových pre približne 400 zamestnancov malo ideálne poskytnúť aj dostatočné parkovacie priestory v podzemí a vchody a východy nielen z ulice, ale i z podzemia, čo je dôležité pre ochranu ústavných činiteľov.

Nové sídlo rezortu spravodlivosti by tiež malo byť dobre dostupné mestskou hromadnou dopravou a zaváži aj vzdialenosť od ostatných sídiel orgánov štátu. Výzvu na predkladanie nehnuteľností zverejnilo MS SR v júli 2017. Prišlo do nej 11 ponúk, z ktorých deväť rezort bližšie skúmal a sedem sa následne dostalo aj do cenovej časti výberu.

Ministerstvo spravodlivosti SR sídli na Župnom námestí spoločne s Najvyšším súdom SR. Budova je svojím charakterom určená pre súd a žiada si rozsiahlu rekonštrukciu, ktorá sa nedá robiť počas prevádzky v nej. Po rekonštrukcii by v budove na Župnom námestí mal sídliť iba Najvyšší súd SR, ktorý v Bratislave využíva aj iné priestory. MS SR má v budove približne 8 000 m2, celkovo má budova cca 18 000 m2.