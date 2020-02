Galavečer Krištáľové krídlo priniesol okrem ocenených aj jedno umelecké prekvapenie – premiéru skladby projektu Story s Milanom Kňažkom

Zvyčajne konzervatívny charakter vystúpení umelcov na galavečeri Krištáľové krídlo ozvláštnilo v tomto roku aj jedno umelecké prekvapenie. Stala sa ním premiéra pozoruhodnej elektronicko-ambientnej skladby z pera hudobníka a textára Marian Zimu „Potlesk v stoji“ s prekvapujúcim spevákom, hereckou legendou Milanom Kňažkom v prevedení, ktoré by sme si vedeli predstaviť aj na niektorom z alternatívnych festivalov. Kňažko, ktorý v dávnejšej minulosti koketoval s interpretáciou francúzskych šansónov, tak dokázal, že sa stále nebojí nových umeleckých výziev. Skladba po nedeľňajšej premiére dnes vychádza aj oficiálne. Jej autor Marian Zima zdôrazňuje, že výber Milana Kňažka ako interpreta nebol náhodný. „Milan ako vynikajúci herec má v sebe aj tento druh cohenovského interpretačného talentu, o ktorom ani sám možno úplne nevie. Je obdivuhodné, že sa nebál ísť do žánru a zvuku, s akým by ho nikto nespájal. Naviac, taký text ako má skladba Potlesk v stoji môže spievať len osobnosť, ktorá si to môže umelecky i ľudsky dovoliť.“ Milan Kňažko ho typickým štýlom dopĺňa: „Ak sa človek chce stať spevákom, mal by už v sedemdesiatich štyroch začať.“

Projekt Story má za sebou úspešné spolupráce s Petrom Lipom, či Pavlom Hammelom, ktoré sa viac-menej niesli v duchu klasického rockového a bluesového zvuku. Skladba Potlesk v stoji, na ktorej spolupracovali renomovaní hudobníci ako Oskar Rózsa, či Peter Preložník, však ukazuje suverenitu aj v inom žánri. „Skladby sú ako deti,“ hovorí Zima. „Každé treba priviesť na svet, ale každé napokon inak oblečiete a samé sa vydá iným smerom.“

Foto: René Miko (3452)

