Galek by už právnikom za spor o Gabčíkovo nedal ani euro, pre Kollára je znížená odmena prijateľná

BRATISLAVA 18. októbra (WebNoviny.sk) – Poslanec za stranu SaS Karol Galek by už nedal advokátom za vyhratý medzinárodný súdy spor o Vodnú elektráreň Gabčíkovo žiadnu odmenu.

Podanie trestného oznámenia

„Chvalabohu odmena ide dole. Dúfam, že odmena skončí na nule. Nie je žiadny dôvod, aby advokáti dostali ešte nejakú odmenu,“ povedal v parlamente počas rozpravy Galek. Advokátskej kancelárii už boli vyplatené vyše štyri milióny eur. Poslanec sa taktiež opýtal, kto mal byť konečným príjemcom odmeny. „Koľko ďalších takýchto odmien je podpísaných, o ktorých vôbec nevieme?“ doplnil Galek.

Jeho stranícka kolegyňa Jana Kiššová vo faktickej poznámke volala po väčšom vyvodení zodpovednosti voči bývalým štátnym nominantom v spoločnosti MH Manažment. Opozícia už viackrát naznačila, že pripravuje podanie trestného oznámenia.

Kollárovi už nižšia odmena neprekáža

Poslanec hnutia SME Rodina Boris Kollár taktiež kritizoval pôvodnú výšku odmeny advokátskej kancelárii. So zníženou sumou vo výške zhruba 17 miliónov eur však už taký problém nemá. Kollár upozornil, že štát nakoniec môže spomínaná arbitráž stáť len už vyplatené vyše štyri milióny eur, keďže necelých 13 miliónov eur by mala advokátska kancelária dostať v podobe súdnych trov, ktoré bude musieť zaplatiť porazená strana.

„Aj mne sa pôvodná suma nepáčila. Ale koľko sa nám bude páčiť? Povedzte, opozícia, koľko by si zaslúžil ten právnik odmenu za vyhratý spor za 700 miliónov? Koľko? Ja neviem. Je chvályhodné, že sa tá suma aspoň znížila. Nemôže to nikto z nás napadnúť, že to je premrštená suma. Nemôžeme ísť do takéhoto sporu s najlacnejším právnikom z nejakej Nemšovej,“ povedal v rozprave Kollár, ktorý zároveň pochválil predsedu vlády Roberta Fica, že prevzal prevádzku Vodnej elektrárne Gabčíkovo späť do rúk štátu. Líder hnutia SME Rodina na záver svojho vystúpenia vyzval plénum, aby sa prijali také opatrenia, ktoré zabránia v budúcnosti vyplácaniu takých vysokých odmien pre právnikov ako v tejto kauze.

Poslanec hnutia OĽaNO Jozef Viskupič uviedol, že ak nenastane audit v právnych zmluvách a následne sa neprijme patričná legislatíva, „tak sme zlyhali všetci“. „Nie sme na konci cesty. Aj 17-miliónovú odmenu považujem za nehoráznu. Navrhnime legislatívu, aby boli pri takýchto súdnych sporoch stanovené stropy odmien,“ povedal v rozprave Viskupič.