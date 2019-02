Galileo otriasol muzikálovou scénou

BRATISLAVA 8. februára 2019 (WBN/PR) – Najočakávanejší muzikál roku 2019 má za sebou svoju premiéru. Javisko Divadla Hybernia v Prahe ovládol v stredu 6. februára hviezdne obsadený Galileo a divákov, rovnako ako pred šestnástimi rokmi, nadchol. V hlavných úlohách zažiarili aj slovenskí herci. Okrem Dušana Kollára v úlohe pápeža Mafea sa divákom premiéry predstavili Janek Ledecký, Sabina Laurinová, Ivana Chýlková, Josef Vojtek, Petr Kolář, Mojmír Maděrič a Ivan Vodochodský.

Celý tento ambiciózny projekt spája osoba Janka Ledeckého. Spevák študoval historické pramene a životopisy. „Keď som si všetky informácie potom zoradil na papier, tak sa to písalo úplne samo,“ opisuje. Postavám dokázal vdýchnuť život, čo potvrdzujú aj jeho kolegovia. „Muzikály Janka Ledeckého sú pre mňa výnimočné už tým, že prinášajú nádherné témy a zároveň skvelú hudbu so skvelými básnickými textami, ktoré sú nadčasové,“ hovorí Sabina Laurinová, ktorá v muzikáli hrá Galileovho lásku Miu.

Divákov hneď od začiatku zaujala veľkolepo poňatá scéna. Na tej nechýbali vežové konštrukcie, dlhé schodiská či živé antické sochy. Dostať pod jednu strechu také množstvo hviezd bolo organizačne veľmi náročné, ale takú príležitosť si nemohol nechať nikto ujsť. Väčšine umelcov naskakovali texty aj po šestnástich rokoch takmer okamžite a hviezdna zostava sa rýchlo zladila. „Je to klasické deja-vu. Alebo ako vstúpiť do tej istej rieky, ale na inom mieste. Všetci sme sa zhodli, že nám pripadá, ako by tá derniéra bola predvčerom. Takú pozitívnu energiu, ktorá sa zrodila v divadle Hybernia už pri prvej skúške, som ešte nezažil, „opisuje Janek Ledecký.

Ledecký je síce autorom muzikálu, ale režisérske kreslo prenechal Šimonovi Cabanaovi. Nedochádzalo na pľaci k dohadom a hádkam? „Spomínam na proces vzniku, kedy to hocikedy vyzeralo, ako že predstavenie má dvoch režisérov. Ale boli sme v súlade a vzájomne sme sa doplňovali. Ja navyše v pozícii scénografa som mal aj technickú zložku predstavenia na starosti a Janek – znalý všetkých historických súvislostí – fungoval pre hercov skvele aj ako dramaturg. Je to radostné stretnutie a poznanie, že aj napriek toľkým rokom, o ktoré sme starší, sme pokojnejší, múdrejší a zrelí ako víno, “ opisuje Caban.

Na muzikál starostlivo trénovala aj Ivana Chýlková. Tá si spievala už od rána všemožné melódie a tešila sa na svojich kolegov, s ktorými si divadelný zážitok rada zopakuje. „Jankovi sa ten muzikál veľmi podaril, urobil nadčasovú vec. Priestor na javisku dáva obrovskú výšku a hĺbku. Hudba nádherne plynie a je to strhujúce, „opisuje. Muzikál je výnimočným umeleckým zážitkom a svedčí o tom aj to, že vstupenky miznú raketovou rýchlosťou. „Keď som pozerala, ako sa predávajú lístky, tak už sú skoro vypredané,“ dodáva herečka.

V muzikáli sa zišli tí najlepší z najlepších a alternácie sa riešia podľa ich pracovného nasadenia. „Výhodou je, že všetky alternácie sú takzvane áčkové. Takže ja sa teším, ako si to postupne odohráme vo všetkých mysliteľných kombináciách. Navyše sa jedná o bezkonkurenčne najhviezdnejší muzikál u nás. A nikto tam nie je obsadený len kvôli menu, ale preto, že jeho interpretácia je tvorivá a pre vyznenie muzikálu zásadná, „prezrádza Ledecký.

Aj keď ide o závažnú tému boja jednotlivca za pravdu, tak sa tvorcom podarilo vyrozprávať Galileov príbeh v ľahko nadsadenom tóne. A dôjde aj na hŕbu vtipných momentov. Divák si odnesie krásny príbeh o láske, odvahe a statočnosti. A tiež posolstvo o tom, že aj jednotlivec dokáže zmeniť svet. „Muzikál Galileo je krásnym príbehom o sile jednotlivca, ktorý sa napriek nepriazni doby a celej spoločnosti nevzdáva a do poslednej chvíle bojuje za svoje presvedčenie. Som vďačný všetkým jeho tvorcom za umelecké dielo, ktoré významne obohatí repertoár Hybernie, “ povedal po premiére majiteľ divadla a podporovateľ umenia Milan Fiľo.

A že premiéra bola veľká udalosť, potvrdzuje aj účasť významných osobností zo sveta kultúry, vedy, politiky a priemyslu.