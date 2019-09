Galko nebude novým podpredsedom parlamentu, poslanci ho v tajnej voľbe nezvolili

Poslanci vo štvrtok neschválili Ľubomíra Galka (SaS) za nového podpredsedu parlamentu. Proti hlasovalo 60 zákonodarcov zo 139.

Jeden post podpredsedu parlamentu na základe výsledkov z parlamentných volieb patrí SaS. Doteraz bola podpredsedníčkou Lucia Ďuriš Nicholsonová, tá však odišla do Európskeho parlamentu. Podpredsedov národnej rady volí a odvoláva národná rada v tajnom hlasovaní nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

„Ukazuje sa, že v tomto parlamente neplatí už vôbec nič, len hrubá sila, za ktorou stojí zášť, nenávisť a nedodržiavanie akýchkoľvek dohôd. Neplatí tu žiadna politická kultúra ani zvyklé právo. Treba to vydržať do volieb. Treba to dobojovať s touto korupčnou koalíciou a treba ísť ďalej. Ľudia si na túto voľbu urobia názor sami,“ povedal Galko novinárom.

Parlament vo štvrtok nerozhodol ani o novom predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Kandidátom bol Ján Budaj (OĽaNO).