Galko vyzýva smeráka Glváča, aby pre údajnú komunikáciu s Alenou Zs. opustil výbor parlamentu

BRATISLAVA 21. januára (WebNoviny.sk) – Podpredseda opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) a člen Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva Ľubomír Galko si myslí, že podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer-SD) by mal opustiť Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, ktorého je členom.

„Zároveň by mal prestať byť kandidátom do komisie na kontrolu informačno-technických prostriedkov, a to až do definitívneho vyšetrenia predmetných podozrení,“ uviedol pre agentúru SITA Galko po tom, ako médiá zverejnili informáciu, že Glváč komunikoval s Alenou Zs. obvinenou z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.